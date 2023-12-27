 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı yayımladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılında bir mesaj yayımlayarak, Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mehmet Akif Ersoy\'u anma mesajı yayımladı
27.12.2023 - 13:05,
Abone Ol

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Fikir, duygu ve aksiyon boyutuyla aziz milletimizin şahsiyetinin yeniden inşa edilişinin bayraklaşmış hali olan İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87'nci yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erbaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"'Ruhumun senden, İlahi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.' Fikir, duygu ve aksiyon boyutuyla aziz milletimizin şahsiyetinin yeniden inşa edilişinin bayraklaşmış hali olan İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmet Akif Ersoy, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı yayımladı - Son Dakika


13:40
Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki 71 hedefe hava harekatı düzenlendi, 59 terörist etkisiz hale getirildi Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki 71 hedefe hava harekatı düzenlendi, 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:24
Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi
13:11
Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47
Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok
11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:52
Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49
Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:49
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı

Son Dakika
13:24 Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi
13:11 Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47 Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:52 Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 13:50:36. #1.12#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement