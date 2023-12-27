Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mehmet Akif Ersoy\'u anma mesajı yayımladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Fikir, duygu ve aksiyon boyutuyla aziz milletimizin şahsiyetinin yeniden inşa edilişinin bayraklaşmış hali olan İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87'nci yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erbaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"'Ruhumun senden, İlahi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.' Fikir, duygu ve aksiyon boyutuyla aziz milletimizin şahsiyetinin yeniden inşa edilişinin bayraklaşmış hali olan İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." - ANKARA