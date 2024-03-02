Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İbadetler bizi daha iyi Müslüman yapmanın vasıtasıdır

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İbadetler hem şükrümüzün bir ifadesi hem de bizi daha iyi Müslüman yapmanın, daha iyi insan yapmanın vasıtasıdır" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İl Buluşmaları" kapsamında geldiği Samsun'da, İl Müftülüğü tarafından 75. Yıl Camii'nde düzenlenen "Sabah Namazı Buluşması" etkinliğine katılarak sabah namazını kıldırdı.
Namazın ardından cemaate hitap eden Başkan Erbaş, Allah'ın Kur'an'da sabredenleri müjdelediğine dikkati çekerek, sabrın hem musibetlere karşı hem de iyilikleri, güzellikleri devam ettirmek için gösterilmesi gerektiğini söyledi.
Erbaş, "Ailene namazı emret" ayet-i kerimesini hatırlatarak, "Hep birlikte Allah'ın mağfiretine koşalım, çocuklarımızla, gençlerimizle ve sonunda cennete ulaşalım inşallah. Rabbimiz her birimizi sabredenlerden, şükredenlerden, gönülden imanını her zaman arttıranlardan, yenileyenlerden Allah yolunda malıyla, canıyla harcayanlardan, fakire fukaraya, garip gurebaya sahip çıkanlardan ve seher vakitlerinde tövbe edenlerden eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.
"Namazımız her türlü kötülükten, hatadan bizleri uzaklaştırır"
Nefsin eğitiminin ibadetlerle olacağını ve namazın da insanları bu kötülüklerden alıkoyacağını dile getiren Erbaş, "Öyle bir namaz kılmalıyız ki bizi sırat-ı müstakimde daim kılsın. Namazımız her türlü kötülükten, hatadan bizleri uzaklaştırır. İbadetlerin amacı budur. İbadetler hem şükrümüzün bir ifadesi hem de bizi daha iyi Müslüman yapmanın, daha iyi insan yapmanın vasıtasıdır" diye konuştu.
Mehmetçik ve Filistinliler için dua etti
Diyanet İşleri Başkan Erbaş, konuşmasının ardından, Mehmetçik ve Filistinliler için ettiği duasında şu niyazda bulundu:
"İlahi ya Rabbi! Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Keşmir'de dünyanın çeşitli yerlerinde mazlum, mağdur kardeşlerimiz var, onlara yardım eyle. İlahi ya Rabbi! İşgalci zalimlerin bombaları altında can veren masumlar, bebekler, kadınlar, çocuklar var onlara rahmet eyle. Şehitlere rahmet eyle ya Rabbi! İlahi ya Rabbi! Şuraya uzaktan, yakından toplanmış, el açıp sana yalvaran biz mümin kullarını umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle. Gençlerimizi, çocuklarımızı Kur'an'ın, Habibin Muhammed Mustafa'nın yolundan ayırma ya Rabbi! Sırat-ı müstakimde daim eyle, azıp sapmışların yolundan uzak eyle ya Rabbi! Devletimizi, milletimizi, ezanımızı, bayrağımızı ilelebet payidar eyle ya Rabbi! Devletimize, milletimize göz dikmiş olan dahili ve harici hainlere fırsat verme, bizlere birlik, beraberlik nasip eyle ya Rabbi! Birlik, beraberlik içerisinde huzurlu bir toplum oluşturmayı, yardımlaşmayı nasip eyle ya Rabbi! Peygamber ocağı kahraman ordumuzu, güvenlik güçlerimizi, askerimizi, polisimizi, Mehmetçiğimizi terör örgütlerine karşı mücadelelerinde muzaffer eyle ya Rabbi! Karada, havada, denizde, sınırlarımızın içinde ya da sınırlarımızın ötesinde her veçhile mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi! Zalimleri, zalimlere musallat eyle ya Rabbi! İlahi ya Rabbi! Başta Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimize zulmeden İsrailliler olmak üzere dünyadaki bütün zalimleri Kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle ya Rabbi! Onlara yardım edenleri de kahru perişan eyle ya Rabbi!"
Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, namazın ardından, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve İl Müftüsü Seyfullah Çakır ile 75. Yıl Camii altında bulunan Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. - SAMSUN
Son Dakika › Yerel › Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İbadetler bizi daha iyi Müslüman yapmanın vasıtasıdır - Son Dakika
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