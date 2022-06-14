Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 110 hafızın icazet törenine katıldı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 110 hafızın icazet törenine katıldı

14.06.2022 22:17

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 110 hafızın icazet törenine katıldı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafızlık eğitimini tamamlayan 110 hafız için Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen "Hafızlık İcazet Merasimi"ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 110 hafızın icazet törenine katıldı

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafızlık eğitimini tamamlayan 110 hafız için Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen "Hafızlık İcazet Merasimi"ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sincan Müftülüğü tarafından Sincan Belediyesi Fatih Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi programına katıldı. Hafızlık eğitimini tamamlayan 110 öğrencinin aileleri, hocaları ve yakınlarının bulunduğu törende hafızlığın önemini anlatan Başkan Erbaş, hafızların değerinin büyük olduğunu hatırlattı.

Kur'an-ı Kerim'in milyonlarca kişi tarafından hıfzedildiğini söyleyen Başkan Erbaş, hizmetlerin en büyüğünün Kur'an'a hizmet etmek olduğunu vurguladı.

Törende, 6 farklı Kur'an kursunda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 60'ı kız 50'si erkek olmak üzere toplam 110 hafız icazet belgesini aldı.

Erbaş, Abdülhamid Han Hafızlık Kur'an Kursu'nu açtı

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sincan'da inşa edilen Abdülhamid Han Hafızlık Kur'an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışta dua eden Erbaş, kursun hayırlara vesile olmasını dileyerek yapımda emeği geçenlere teşekkür etti. Erbaş ve katılımcılar, kurdele kesiminin ardından Kur'an kursunu gezerek incelemelerde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 110 hafızın icazet törenine katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 110 hafızın icazet törenine katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 110 hafızın icazet törenine katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 110 hafızın icazet törenine katıldı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 110 hafızın icazet törenine katıldı - Son Dakika

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