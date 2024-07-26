Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Balkanlardaki hizmetleri değerlendirdi - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Balkanlardaki hizmetleri değerlendirdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sinop'ta gerçekleştirilen 'İl Buluşmaları' programı kapsamında valiliği ziyaret etti. Erbaş, Balkanlarda yapılan harika hizmetleri değerlendirerek, bu hizmetleri yerinde gördüklerini ve Sinop'a selam getirdiklerini belirtti.

26.07.2024 20:02
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Erbaş: "Devletimizin Balkanlarda yapmış olduğu çok harika hizmetler var"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sinop'ta

SİNOP - "İl Buluşmaları" kapsamında geldiği Sinop'ta valiliği ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün yaptığı Balkanlar ziyaretini hatırlatarak, "Devletimizin Balkanlarda yapmış olduğu çok harika hizmetler var" dedi.

Valiliğe gelişinde Vali Mustafa Özarslan tarafından karşılanan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, valilik şeref defterini imzaladı.

Sinop'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Erbaş, Türkiye genelinde yaptıkları "İl Buluşmaları" programlarını çok önemsediklerini belirterek, 57'nci il buluşmasını Sinop'a yaptıklarını kaydetti.

Başkan Erbaş, dün Balkanlarda çok güzel açılışlar gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Devletimizin Balkanlarda yapmış olduğu çok harika hizmetler var. Onları yerinde gördük, gezdik. Oradan da sizlere selam getirdik" diye konuştu.

Ziyarette Başkan Erbaş'a, Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş da eşlik etti.

Kaynak: İHA

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