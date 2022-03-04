Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Bizim derdimiz sadece doğruları anlatmak değil, yaşayarak göstermek, rol model olmaktır" - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, din görevlilerinin İslam'a ve millete hizmet etmekle görevli bir ekip olduğunu belirterek, "Bizim derdimiz sadece doğruları anlatmak değil, yaşayarak göstermek, rol model olmaktır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kastamonu'da bir dizi programa katıldı. Prof. Dr. Ali Erbaş, programlar kapsamında din görevlileri ile bir araya geldi. Programda konuşan Erbaş, camiye gelsin veya gelmesin toplumun tamamının Diyanet İşleri Başkanlığının muhatap kitlesi olduğunu söyledi. Başkan Erbaş, din görevlilerinin İslam'a ve millete hizmet etmekle görevli bir ekip olduğunu ifade ederek, "Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa ereceklerdir' buyuruyor. Ne mutlu bizlere ki o ümmetin bir parçasıyız" dedi.

"Doğru dini bilgi olmadığında toplumda huzursuzluk oluyor"

Din görevlilerinin, en büyük görevlerinin doğru dini bilgi ile milletin manevi hayatına rehberlik etmeleri olduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, "Müslümanların içine düşürüldüğü problemlerin en büyük sebebi doğru bilgiden uzak bir dini hayat telkinidir. ya aşırılıklar radikalizm ya da hurafeler. Aşırılıklarla ve hurafelerle beslenmiş bir toplumun huzursuzluklar içerisinde olduğunu dünyanın her yerinde görüyoruz. Bizler Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri işbirliği ile doğru dini bilgi ile milletimizin ne kadar çok donatırsak ülke olarak o kadar huzur içerisinde oluyoruz" diye konuştu.

"Topluma rol model olun"

Başkan Erbaş, din görevlisinin güzel ahlak ve davranışıyla insanlara örnek olması gerektiğine işaret ederek, "Bizim derdimiz sadece doğruları anlatmak değil, yaşayarak göstermek, rol model olmaktır. Biz ne kadar anlatırsak anlatalım eğer hayatımızla anlattıklarımızı tatbik etmezsek, rol model olmazsak gençlere, çocuklara ders verirken onlar bizim hayatımızı rol model olarak kabul etmezse anlattığımızın bir faydası olmaz" şeklinde konuştu.

"Yeryüzü, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor"

"Bugün yeryüzü tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşamaktadır" diyerek sözlerini sürdüren Erbaş, "İnsanlığın savaşlar, yoksulluk, tabiatın dengesinin bozulması gibi devasa sorunları ve ümmet olarak Müslümanların ciddi sıkıntıları bulunmaktadır. İnsanların büyük bir kısmı kendini huzur ve güven içerisinde görmediğinden maalesef istikbale umutla bakamamaktadır. İster bireysel, ister bölgesel, ister küresel olsun yaşanan bütün sorunları ancak İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözebiliriz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU