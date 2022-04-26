Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Brüksel'deki Türk STK'lar ile iftar yaptı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Belçika Brüksel'de iftar yemeğinde Belçika'da faaliyet gösteren Türk Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bir araya geldi.

Ramazan ayı kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Fransa ve Almanya'ya giden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın üçüncü durağı Belçika oldu. Başkan Erbaş, iftar programında Belçika'da faaliyet gösteren Türk Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bir araya geldi.

İftar programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ibadetlerin birçoğunun Ramazan ayında müjdelendiğini belirterek, "Oruçlarımız, namazlarımız, fitrelerimiz, zekatlarımız, sadakalarımız ve tüm iyiliklerimizle bu ay, ruhumuzu dirilten ve kulluk bilincimizi güçlendiren bir bereket iklimidir" dedi.

Başkan Erbaş, Ramazan ayının, bir irfan mektebi olduğunu ve insanların beşeri ihtiyaçlarından sosyal ilişkilerine kadar her şeyi yüce Allah'a kulluk ve sorumluluk ekseninde sürdürme bilinci ve iradesi kazandırdığını söyledi.

"Kur'an-ı Kerim en temel hayat rehberidir"

Kur'an-ı Kerimin en temel hayat rehberi olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Kur'an-ı Kerim, getirdiği hakikatler ve ilkelerle bizleri, en doğru olana yöneltir. Rabbimizle, kendimizle ve çevremizle ilişkilerimizde samimiyete, itidale ve doğruluğa davet eder. İyiliğin, güzelliğin, merhametin, yardımlaşmanın ve bir arada yaşamanın yollarını öğretir. Öyleyse sonlarına yaklaştığımız bu mübarek günleri, Kur'an'ın hayat veren ilkeleriyle buluşmak için bir fırsata dönüştürmeliyiz. Hayra yönelmenin her zamankinden daha faziletli olduğu bu günleri, kendimizle yüzleşmeye, kitabımızla buluşmaya, hayatımızı muhasebe etmeye, hata ve günahlarımızdan arınarak bütün benliğimizle Rabbimize yönelmeye vesile kılmalıyız. Bunu başarabildiğimizde, arzu ettiğimiz dünya ve ahiret huzurunun kapıları ardına kadar açılacaktır. Allah'ın sonsuz rahmeti, bereketi ve mağfireti gönüllerimizi ve hanelerimizi büsbütün kuşatacaktır."

"İslam'ın ahlak ilkelerine her geçen gün ihtiyaç duyuyoruz"

Başkan Erbaş, bugün dünyadaki insanların çoğunun küresel sorunlar karşısında zor ve çetin günler yaşadığına dikkat çekerek, "Irkı, dili, inancı farklı ancak acısı, ızdırabı ve çilesi aynı olan milyonlarca insan, yoksulluğun, savaşların, işgallerin, zulümlerin girdabında hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Meselenin daha acı tarafı ise bütün bunlara, adaleti ve merhameti unutan insanların doymak bilmeyen hırsı, tamahkarlığı ve bencilliğinin sebep olmasıdır. İslam'ın hayat tasavvuruna, adalet anlayışına ve ahlak ilkelerine duyduğumuz ihtiyaç, her geçen gün kendisini daha fazla hissettirmektedir." ifadelerini kullandı.

Müslümanların yaşantılarının insanlara örnek olması gerektiğini ifade eden Başkan Erbaş, "Hem Rabbimize hem de bütün insanlara karşı sorumluluğumuzdur. Zira insanlar, bizim yaşantımıza, tutum ve davranışlarımıza bakarak İslam hakkında kanaat sahibi olmaktadır. Dolayısıyla insanlığa umut ve huzur vadeden bir inancın temsilcileri olduğumuzu asla aklımızdan çıkarmamalıyız" diye konuştu.

Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir insanın kalbinin İslam'a ısınmasına ve hidayetine vesile olmak, bizim için bu dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Fakat temsil noktasındaki zafiyetimiz sebebiyle bir insanın İslam'ın hayat veren ikliminden uzaklaşmasının da bizim için en büyük vebal olacağını unutmamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Türkiye Cumhuriyeti Belçika Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Avrupa Birliği (AB) nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay ve Brüksel Din Hizmetleri Müşaviri Abdullah Gümüşsoy da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Belçika programı kapsamında ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Belçika Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy'u da ziyaret etti. - ANKARA