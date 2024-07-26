Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Camisiz camia olmaz' 'Üniversite camilerimizi çok önemsiyoruz' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Camisiz camia olmaz' 'Üniversite camilerimizi çok önemsiyoruz'

Geniş Video İzle

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop'ta cami temel atma törenine katılarak, caminin önemine vurgu yaptı. Erbaş, caminin camiaya ait olduğunu ve üniversite camilerinin büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, Sinop Üniversitesi Camisi'nin temel atma töreninde konuşan Erbaş, caminin sadece namaz kılınan bir yer olmayacağını, aynı zamanda bir suffe olacağını ve öğrencilerin İslam'ın hakikatlerini öğreneceği bir mekan olacağını ifade etti.

26.07.2024 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camisiz camia olmaz"

"Üniversite camilerimizi çok önemsiyoruz"

SİNOP - Sinop'ta cami temel atma törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Nerede bir camia var, orada caminin de olması lazım. Üniversite camilerimizi çok önemsiyoruz" dedi.

"İl Buluşmaları" kapsamında Sinop'a gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, üniversite alanına inşa edilecek Kampüs Camisinin temel atma törenine katıldı. Vali Mustafa Özarslan'ın ardından konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çok önemli bir merasimdeyiz. Camianın camisini yapacağız inşallah. İki kelime ne kadar benziyor birbirine. Camia Arapça da üniversite demek. Cami de müminleri içinde toplayan, rahmetiyle, marifetiyle, bereketiyle, ibadetiyle içinde toplayan mekan. Cami ve camia aynı kökten geliyor. Camisiz camia olmaz anlamına gelir aynı zamanda. Nerede bir camia var, orada caminin de olması lazım. Çünkü, isimleri aynı kökten geliyor. Camia, ilim yolcularını içinde topluyor. Hocalarıyla, talebeleriyle camide müminleri içinde topluyor. Dolayısıyla her camiada bir camiada bir caminin mutlaka olması lazım. Burada Sinop Üniversitesini inşa etmişiz, şimdi de Mescid-i Nebevinin şubesi olan Sinop Üniversitesi Camisinin temelini atıyoruz. Rabb'im hayırlı ve mübarek eylesin. Cenab-ı Hak bu niyeti, bu heyecanı milletimize, gençlerimize, üniversitelerimize en güzel bir şekilde kazandırmayı nasip eylesin inşallah. Camimizi inşallah bir an önce bitirelim. Hayır sahibi arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Biz, üniversite camilerimizi çok önemsiyoruz. Burası sadece namaz kılınan, ezan okunan bir yer olmayacak. Burası bir suffe olacak. Mescid-i Nebevinin içinde nasıl yüzlerce, binlerce sahabi yetişip, binlerce kilometre uzaklara gidip İslam'ın hakikatlerini nasıl anlattılarsa, işte bu camiye de kitaplarıyla, kütüphanesiyle öğrenciler gelecek ve eksikliklerini tamamlayacaklar. Hocalarımız mihrapta Kur'an-ı Kerim bilmeyen öğrencilerimize Kur'an öğretecek. İlmihal bilmeyen öğrencilerimize ilmihal öğretecek. Burası bir suffe olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualarla caminin temeli atıldı.

Kaynak: İHA

Ali Erbaş, Sinop, Cami, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Camisiz camia olmaz' 'Üniversite camilerimizi çok önemsiyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:39 Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
13:24 İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun elindeki sorunlar listesi İlk sırada şehir hastaneleri var İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var
12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
11:53 Arka Sokaklar’ın Pınar’ıydı İşte oyunculuğu bırakıp Giresun’a yerleşen ismin son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen ismin son hali
10:38 Proje hayata geçirildi Manisa’da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
13:18 Taraftarları heyecanlandıran hamle Beşiktaş, Anderson Talisca’ya teklif yaptı Taraftarları heyecanlandıran hamle! Beşiktaş, Anderson Talisca'ya teklif yaptı
12:06 Menajerlik şirketinden açıklama var Tuğba Şenoğlu İvegin’in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları’nı karıştırdı Menajerlik şirketinden açıklama var! Tuğba Şenoğlu İvegin'in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları'nı karıştırdı
11:26 Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde, Haçlı Seferleri’nden kalma kayıp altar keşfedildi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
11:03 Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı
11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:43 Meclis kapattıran protesto 30 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı geldi Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 14:16:27. #1.12#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Camisiz camia olmaz' 'Üniversite camilerimizi çok önemsiyoruz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement