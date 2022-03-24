Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Diyanet Akademisi teşkilatımıza ve milletimize hayırlı olsun" - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Diyanet Akademisi teşkilatımıza ve milletimize hayırlı olsun"

24.03.2022 17:29
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Diyanet Akademisi teşkilatımıza ve milletimize hayırlı olsun"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet Akademisi Kanunu'na ilişkin, "Akademi ile birlikte sürdüreceğimiz tüm ilmi çalışmaların teşkilatımıza ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet Akademisi Kanunu'na ilişkin, "Akademi ile birlikte sürdüreceğimiz tüm ilmi çalışmaların teşkilatımıza ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Diyanet Akademisi Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Başkanlığımız bünyesinde hizmetlerine başlayacak olan 'Diyanet Akademisi'nin kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Akademi ile birlikte sürdüreceğimiz tüm ilmi çalışmaların teşkilatımıza ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi. - ANKARA

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Yeni spor yasası teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu (2) Yeni spor yasası teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu (2) 'Diyanet Akademisi' kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı 'Diyanet Akademisi' kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Gazete, TBMM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Diyanet Akademisi teşkilatımıza ve milletimize hayırlı olsun' - Son Dakika


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