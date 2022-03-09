Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'daki Priştine Merkez Camisi inşaatını inceledi - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'daki Priştine Merkez Camisi inşaatını inceledi

09.03.2022 00:57
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'daki Priştine Merkez Camisi inşaatını inceledi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kosova'da yapımı devam eden Priştine Merkez Camii ve Külliyesi'nin inşaatını inceledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kosova'da yapımı devam eden Priştine Merkez Camii ve Külliyesi'nin inşaatını inceledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, beraberindeki heyetle birlikte Priştine Merkez Camii ve Külliyesi inşaat alanını ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Başkan Erbaş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Priştine Merkez Camii ve Külliyesi tamamlandığında, 90 metre yüksekliğinde üç şerefeli dört minareli olacak. Avlu ile birlikte yaklaşık 6 bin 750 metrekare alana sahip olması planlanan camide aynı anda 12 bin 500 kişi ibadet edebilecek. İbadethane ve avlu alanlarının altında konferans salonu, sergi salonu, eğitim birimleri, kreş, aşevi, abdesthaneler ve 2 katlı otoparkı olacak.

"Uluslararası Maarif Okulunu ziyaret etti"

Başkan Erbaş, ardından Priştine'de bulunan Uluslararası Kosova Maarif Okulu'nu ziyaret etti. Okul yönetimi tarafından karşılanan Erbaş, yetkililerden okulun çalışmaları hakkında bilgi aldı. Erbaş, burada sınıfları gezdi ve öğrencilerle sohbet etti.

"Din görevlileriyle bir araya geldi"

Başkan Erbaş, ayrıca Priştine'de din görevlileriyle bir araya geldi. Kosova'da yapılan din hizmetleri ve çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Erbaş, çalışmalarında başarılar diledi. Erbaş'a programlarda Türkiye Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin de eşlik etti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kosova'daki Priştine Merkez Camisi inşaatını inceledi - Son Dakika


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