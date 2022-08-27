Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Derik'te taziye ziyareti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Derik'te taziye ziyareti

27.08.2022 12:48
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Derik'te taziye ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, geçtiğimiz günlerde Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkiinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Avukat Baran Açan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, geçtiğimiz günlerde Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkiinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Avukat Baran Açan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, geçtiğimiz günlerde Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkiinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Avukat Baran Açan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Derik ilçesinde bulunan taziye evinde Avukat Açan'ın babası Ramazan Açan'a ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Başkan Erbaş, kazanın milletimizi derinden üzdüğünü söyledi.

Baba Ramazan Açan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Baran Açan'ın orada sadece yaralılara yardım etmek için bulunduğunu ifade etti.

Başkan Erbaş, daha sonra merhum Avukat Baran Açan için Kuran'ı Kerim okuyarak, dua etti.

Ziyarette Başkan Erbaş'a Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Mardin İl Müftüsü Ali Hayri Çelik de eşlik etti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Mardin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Derik'te taziye ziyareti - Son Dakika

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