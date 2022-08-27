Başkan Erbaş, daha sonra merhum Avukat Baran Açan için Kuran'ı Kerim okuyarak, dua etti.

Baba Ramazan Açan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Baran Açan'ın orada sadece yaralılara yardım etmek için bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Mardin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Derik'te taziye ziyareti - Son Dakika

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