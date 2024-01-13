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Diyanet İşleri Başkanı ve Eskişehir Valisi Şehit Sözleşmeli Er'in Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı ve Eskişehir Valisi Şehit Sözleşmeli Er'in Ailesini Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in evine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin ailesiyle konuşan Erbaş ve Aksoy, dua etti ve başsağlığı diledi. Şehit Evcin'in cenazesi yarın Alpu ilçesinde defnedilecek.

Diyanet İşleri Başkanı ve Eskişehir Valisi Şehit Sözleşmeli Er\'in Ailesini Ziyaret Etti
13.01.2024 - 15:34,
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in evine taziye ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in evini ziyaret etti. Şehidin ailesi Nazif ve Ferah Evcin çiftiyle konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Vali Aksoy, şehit Muhammed Tunahan Evcin için dua etti. Aileye başsağlığı dileyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Erbaş, "Allah yolunda vatan için öldürülenlere ölü demeyiniz. Onlar diridirler. Siz bilmesiniz, onlar diridirler. Dolayısıyla biz, hiçbir şehidimize ölü demiyoruz. Onlar diridirler, öyle inanıyoruz. İnşallah Muhammed Tunahan'ımız da Allah'ın izniyle, Peygamberimize komşu oldu. Onlar cennet kuşları inşallah" dedi.

Baba Evcin ise, "Cenabıallah sevdiklerinizi bağışlasın. Hepimizin sevdiklerini bağışlasın, Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin, yarın öğlen Reşadiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Alpu ilçesinde toprağa verilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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