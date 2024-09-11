Diyanet, Yalan Haberlere Karşı Hukuki İşlem Başlatacak

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutun bütün iş, işlem ve ihtiyaçlarının Kamu Konutları Yönetmeliği'ne göre yerine getirildiğini bildirerek, yalan haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konut ile ilgili bazı basın organlarında yayınlanan asılsız haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Söz konusu konut, 2005 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı makamına tahsis edilmiş ve o tarihten itibaren Diyanet İşleri Başkanları bu konutta ikamet etmiştir. Dolayısıyla 2017 yılında göreve başlayan Erbaş, aynı konutta ikamet eden üçüncü Diyanet İşleri Başkanıdır. Konuta ilişkin bütün iş, işlem ve ihtiyaçlar 23.09.1984 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 84-8345 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği'ne göre yerine getirilmektedir. Söz konusu haberde yer alan ayrıntılı bilgilerin tamamı gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltmak ve Diyanet İşleri Başkanının şahsında Diyanet İşleri Başkanlığı kurumuna yönelik olumsuz algı oluşturmak için yapılan art niyetli ve maksatlı haberlerdir. Bu yalan haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır" denildi. - ANKARA