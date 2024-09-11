Diyanet, Yalan Haberlere Karşı Hukuki İşlem Başlatacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyanet, Yalan Haberlere Karşı Hukuki İşlem Başlatacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutun bütün iş, işlem ve ihtiyaçlarının Kamu Konutları Yönetmeliği'ne göre yerine getirildiğini bildirerek, yalan haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.

11.09.2024 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konutun bütün iş, işlem ve ihtiyaçlarının Kamu Konutları Yönetmeliği'ne göre yerine getirildiğini bildirerek, yalan haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ikamet ettiği konut ile ilgili bazı basın organlarında yayınlanan asılsız haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Söz konusu konut, 2005 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı makamına tahsis edilmiş ve o tarihten itibaren Diyanet İşleri Başkanları bu konutta ikamet etmiştir. Dolayısıyla 2017 yılında göreve başlayan Erbaş, aynı konutta ikamet eden üçüncü Diyanet İşleri Başkanıdır. Konuta ilişkin bütün iş, işlem ve ihtiyaçlar 23.09.1984 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 84-8345 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği'ne göre yerine getirilmektedir. Söz konusu haberde yer alan ayrıntılı bilgilerin tamamı gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltmak ve Diyanet İşleri Başkanının şahsında Diyanet İşleri Başkanlığı kurumuna yönelik olumsuz algı oluşturmak için yapılan art niyetli ve maksatlı haberlerdir. Bu yalan haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Politika, Güncel, Hukuk, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyanet, Yalan Haberlere Karşı Hukuki İşlem Başlatacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:09 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede
19:41 3 Bakan, Diyarbakır’da Narin’in kabrini ziyaret etti: Narin’in hiçbir akrabası ile görüşmediler 3 Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti: Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler
19:31 Özgür Özel’den Hulusi Akar’a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı
18:33 Meta’dan Narin açıklaması Amca Salim Güran’ın sildiği Whats App mesajları istenmişti Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
10:35 Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı Kendi de hayatını kaybetti Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı! Kendi de hayatını kaybetti
10:31 Endonezya’daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar Endonezya'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar
10:18 Kanada’dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı Kanada'dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı
10:04 İngiltere’de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı Aile, canını zor kurtardı İngiltere'de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı! Aile, canını zor kurtardı
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
09:56 Gülmeyi bile bilmiyordu Bambaşka birine dönüştü Gülmeyi bile bilmiyordu! Bambaşka birine dönüştü
09:50 Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
09:39 Fransa’da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 22:21:37. #1.13#
SON DAKİKA: Diyanet, Yalan Haberlere Karşı Hukuki İşlem Başlatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement