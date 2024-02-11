Diyanet İşleri Başkanlığı 'Büyüklerimizden Masallar Yarışması' Dereceye Girenleri Ödüllendirdi - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanlığı 'Büyüklerimizden Masallar Yarışması' Dereceye Girenleri Ödüllendirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı \'Büyüklerimizden Masallar Yarışması\' Dereceye Girenleri Ödüllendirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Büyüklerimizden Masallar Yarışması'nda Aydın'da dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Yarışma, masal kültürünü canlandırmak ve değerler aktarımını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. İl Müftüsü Hasan Güneş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan tüm kardeşlere teşekkür etmiş ve dereceye girenleri tebrik etmiştir.

11.02.2024 09:41
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Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen 'Büyüklerimizden Masallar Yarışması' kapsamında Aydın'da dereceye girenler ödüllendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Kur'an kurslarında ve camilerde eğitim alan kursiyerleri üretmeye ve değerler üzerinde düşünmeye teşvik etmek, yıllardır ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa aktarılan fakat günümüzde unutulmaya yüz tutmuş masal kültürünü canlandırmak ve bu yolla değerler aktarımını sağlamak amacıyla 'Büyüklerimizden Masallar Yarışması' düzenlendi. 'İyilik ile Gönüllere Dokun' temalı masal yarışmasına 40 yaş üstü, 2018 yılından itibaren Kur'an kursları ve camilerimizde herhangi bir programda kaydı bulunan vatandaşlar katıldı. Aydın'da İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi başkanlığındaki komisyon üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda; birinci Efeler Külliye Cami Kur'an Kursu öğrencisi Gülistan Demir, ikinci Umurlu Mahallesi Orhangazi Kur'an Kursu öğrencisi Yıldız Çelik, üçüncü Efeler Mimar Sinan Camii Kur'an kursu öğrencisi Nadiye Küçükkılıç oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini İl Müftüsü Hasan Güneş verdi. Ödül töreninde konuşan İl Müftüsü Güneş, "Başkanlığımız, yetişkinler ile geleceğimizin teminatı evlatlarımızın etkileşimini güçlendirmek ve çocuklarımızın hayal dünyasının gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu yarışmayı düzenlemiştir. Bir birinden değerli masallar ile yarışmaya katılan bütün kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyor, dereceye giren kardeşlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Ödül Törenine; İl Müftü Yardımcıları Melek Sevindi ve Yusuf Dönertaş, Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Raşit Kıymaz ve yarışmacılar katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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