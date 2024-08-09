Diyanet İşleri Başkanlığı Etkili Hutbe Sunumu Yarışması 8. Bölge Finali Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Etkili Hutbe Sunumu Yarışması 8. Bölge Finali Gerçekleştirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı Etkili Hutbe Sunumu Yarışması 8. Bölge Finali Gerçekleştirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasının 8. Bölge Finali, Zonguldak İl Müftülüğü ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Yarışma, din görevlilerinin hutbe sunum becerilerini geliştirmek ve iletişim tekniklerini teşvik etmek amacıyla düzenlenmiştir.

09.08.2024 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Etkili Hutbe Sunumu Yarışmasının 8. Bölge Finali, Zonguldak İl Müftülüğü ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Yarışma, bölgedeki din görevlilerinin hutbe sunum becerilerini geliştirmek ve etkili iletişim tekniklerini teşvik etmek amacıyla düzenlendi. Finale, Zonguldak İl Müftüsü Aşır Durgun da katılarak yarışmacılara destek verdi. Etkili sunum teknikleri ve dinleyiciyle iletişimi güçlendirme konularında önemli fırsatlar sunan yarışma, katılımcılar arasında yoğun ilgi gördü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, zonguldak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanlığı Etkili Hutbe Sunumu Yarışması 8. Bölge Finali Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti
12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:36 Medyaradar adalet bekliyor Medyaradar adalet bekliyor
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:30:29. #1.13#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanlığı Etkili Hutbe Sunumu Yarışması 8. Bölge Finali Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement