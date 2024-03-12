Diyanet İşleri Başkanlığı: 'Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı' haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

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Diyanet İşleri Başkanlığı, bir haber sitesinde yer alan "Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, başkanlık yerleşkesinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesine yönelik "Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı" başlıkla yayımlanan habere ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamaya göre, başkanlık yerleşkesi içinde bulunan kütüphanenin mevcut yoğunluğunun iş yeri huzurunu ve çalışanların verimliliğini olumsuz etkilediği, güvenlik konusunda da zafiyet oluşturduğu için kütüphanenin sadece lisansüstü öğrenciler/araştırmacılar ile kurum personeline hizmet vermesi kararlaştırıldı.

"Hukuki yollara başvurulacaktır"

Açıklamada, ortaöğretim ve lisans öğrencileri için başkanlık merkez yerleşkesinin hemen yanındaki Ahmet Hamdi Akseki Camii altındaki Gençlik Merkezi'ndeki kütüphanenin hizmet verdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda, kütüphanemizde, haberlerde yer alan olay kesinlikle yaşanmamıştır ve haberlerin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Bu maksatlı haberleri hem başkanlığımızı hem de geleceğimiz olan gençlerimizi çirkin ithamlarla töhmet altında bırakması dolayısıyla kınıyoruz. Medyada gerçek dışı haberleri yapanlar hakkında başkanlığımız tarafından hukuki yollara başvurulacaktır." - ANKARA