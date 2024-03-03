Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle \'Zekat İyilik Buluşmaları\' düzenleniyor

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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde ülke genelinde 'Zekat İyilik Buluşmaları' gerçekleştiriliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, il müftülükleri ile TDV şubeleri ev sahipliğinde düzenlenen Zekat İyilik Buluşmaları'na ilişkin bilgi verdi.

İslam'ın 5 şartından biri olan zekat ibadetiyle zengin ile yoksul arasında gönül köprülerinin kurulduğunu ifade eden Turan, zekat konusunda vatandaşları bilgilendirmek, zekat bilincinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla illerde 'Zekat İyilik Buluşmaları' toplantıları gerçekleştirildiğini kaydetti.

Zekat İyilik Buluşmaları geniş katılımla sürüyor

Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde düzenlenen Zekat İyilik Buluşmaları'nın din görevlileri, görevli personel, iş insanları, hayırseverler ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Turan, söz konusu buluşmalar ile mali bir ibadet olan zekat ibadetinin daha bilinçli ve içten yapılmasına, zekat verebilecek durumda olan hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında kardeşlik köprülerinin kurularak dayanışma ve kaynaşma ruhunun canlı tutulmasına vesile olmayı amaçladıklarını belirtti.

Genel Müdür Turan, 74 ilde gerçekleştirmeyi planladıkları Zekat İyilik Buluşmaları toplantılarının 60 ilde tamamlandığının bilgisini verdi.

Zekat yardımlarının değerlendirildiği alanlarla ilgili de bilgi veren Turan şunları kaydetti:

"Eğitim, ayni ve nakdi yardım, alışveriş yardım kartı, afet ve acil durumlarda insani yardımlar, gıda kolisi, sıcak yemek, savaş ve afet bölgelerinde acil ve insani yardımlar, Ramazan paketi ve iftar sofraları, yetim destek, kıyafet yardımı, sağlık ekipman desteği alanlarında zekat yardımlarını değerlendiriyoruz. Bu sayede zengin ile yoksul arasında gönül köprüsü kuruyor, sevgi bağı oluşturuyoruz."

Zekat hesaplama mobil uygulaması

Turan, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu rehberliğinde oluşturulan zekat hesaplama sistemi bulunduğunu vurguladı. Turan, "Zekatını hesaplamak isteyen vatandaşlarımız zekat hesaplama modülü mobil uygulamamız veya 'zekathesapla.tdv.org' web adresimiz üzerinden zekatlarını kolayca hesaplayabilme ve zekatlarını bağışlayabilme imkanı buluyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA