Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle \'Zekat İyilik Buluşmaları\' düzenleniyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde ülke genelinde 'Zekat İyilik Buluşmaları' gerçekleştiriliyor.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, il müftülükleri ile TDV şubeleri ev sahipliğinde düzenlenen Zekat İyilik Buluşmaları'na ilişkin bilgi verdi.
İslam'ın 5 şartından biri olan zekat ibadetiyle zengin ile yoksul arasında gönül köprülerinin kurulduğunu ifade eden Turan, zekat konusunda vatandaşları bilgilendirmek, zekat bilincinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla illerde 'Zekat İyilik Buluşmaları' toplantıları gerçekleştirildiğini kaydetti.
Zekat İyilik Buluşmaları geniş katılımla sürüyor
Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde düzenlenen Zekat İyilik Buluşmaları'nın din görevlileri, görevli personel, iş insanları, hayırseverler ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
Turan, söz konusu buluşmalar ile mali bir ibadet olan zekat ibadetinin daha bilinçli ve içten yapılmasına, zekat verebilecek durumda olan hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında kardeşlik köprülerinin kurularak dayanışma ve kaynaşma ruhunun canlı tutulmasına vesile olmayı amaçladıklarını belirtti.
Genel Müdür Turan, 74 ilde gerçekleştirmeyi planladıkları Zekat İyilik Buluşmaları toplantılarının 60 ilde tamamlandığının bilgisini verdi.
Zekat yardımlarının değerlendirildiği alanlarla ilgili de bilgi veren Turan şunları kaydetti:
"Eğitim, ayni ve nakdi yardım, alışveriş yardım kartı, afet ve acil durumlarda insani yardımlar, gıda kolisi, sıcak yemek, savaş ve afet bölgelerinde acil ve insani yardımlar, Ramazan paketi ve iftar sofraları, yetim destek, kıyafet yardımı, sağlık ekipman desteği alanlarında zekat yardımlarını değerlendiriyoruz. Bu sayede zengin ile yoksul arasında gönül köprüsü kuruyor, sevgi bağı oluşturuyoruz."
Zekat hesaplama mobil uygulaması
Turan, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu rehberliğinde oluşturulan zekat hesaplama sistemi bulunduğunu vurguladı. Turan, "Zekatını hesaplamak isteyen vatandaşlarımız zekat hesaplama modülü mobil uygulamamız veya 'zekathesapla.tdv.org' web adresimiz üzerinden zekatlarını kolayca hesaplayabilme ve zekatlarını bağışlayabilme imkanı buluyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle 'Zekat İyilik Buluşmaları' düzenleniyor - Son Dakika
AK Parti Kırkağaç Belediye Başkan adayı Fevzi Ok, yerel seçim çalışmaları kapsamında Hamitli ve Gebeler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Ok, seçilmesi halinde mahalle muhtarlarından en önemli üç talep, istek ve önerileri alarak çalışmalara başlayacaklarını ve ilçenin gelişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla 7 yıl önce terörden arındırılan Bab ilçesi, terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarına rağmen yaklaşık 400 bin sivilin sığındığı güvenli liman oldu.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de 150 bin konutun depreme dayanıklı olmadığını ve 45 bine yakın vatandaşın muhtemel bir depremde hayatını kaybetme riski taşıdığını belirtti. Hatipoğlu, kentsel dönüşüm gerektiğini vurgulayarak, rakibinin de bu durumu kabul ettiğini söyledi.
Yeniden Refah Partisi'nin Osmaniye'deki adaylık başvuruları, belgelerin geç verilmesi nedeniyle reddedildi. İl Başkanı görevden alındı.
Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi'ni etkin ve üretken bir yönetimle buluşturmayı hedefleyen Ak Parti Belediye Başkan Adayı Recep Ocak, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Ocak, Alaplı'nın ihtiyaç ve sorunlarından haberdar olan, vatandaşın memnuniyetini öncelikli tutan bir yönetim anlayışı benimseyeceğini vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nevşehir'e yaptığı ziyarette Türkiye'nin yüzyılı sadece bugünümüzü değil, çocuklarımızın ve gelecek nesillerin yarınını inşa etme anlamına geldiğini belirtti. Yumaklı, ayrıca yerel yönetimlerin Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.
Amazon Web Services (AWS), Türkiye'deki ilk Amazon CloudFront Edge Location'ın kullanıma sunulduğunu duyurdu. Yeni Edge Location, AWS servisleri için destek sağlayarak Türkiye'deki müşterilere daha hızlı ve güvenli bir bağlantı imkanı sunuyor. Bu gelişme, Türkiye'nin AWS küresel ağına bağlanmasını ve daha yüksek performanslı bulut bilişim hizmetlerine erişimini sağlıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi arasında yapılan iş birliği protokolü, İzmir'in sosyal girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla 4 yıl süre ile uzatıldı. Protokol kapsamında sosyal girişimcilerin desteklenmesi, dinamik ağlar kurulması ve İzmir'in sorunlarına sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.
Bodrum Belediyesi ve Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) iş birliğiyle düzenlenen '5. Acı Ot Festivali', 9 ve 10 Mart'ta gerçekleştirilecek. Festivalde yöresel lezzetler, şifalı bitkiler ve görsel zenginlikler sunulacak. Ayrıca ünlü şeflerin atölye çalışmaları ve konserler de yer alacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nevşehir'de yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın hem bugünümüzün hem de gelecek nesillerin yarınını inşa etme konusunda önemli olduğunu belirtti. Yumaklı, yerel yönetimlerin de bu inşanın bir parçası olması gerektiğini vurguladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.S. Yazır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne 4 ton hacimli süt tankı tahsis etti. Bu destekle yerel ekonomi güçlenirken, bin 800 hane de sütten faydalanabilecek.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ağcaşar Millet Bahçesi projesini duyurarak, şehirleşme yolunda ilçeye değer katacaklarını belirtti. Proje, doğayla iç içe keyifli vakit geçirilebilecek bir alan olacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?