Diyanet'ten Din Görevlilerine Tebrik Mesajı - Son Dakika
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Yerel

Diyanet'ten Din Görevlilerine Tebrik Mesajı

Ali Erbaş, din görevlilerinin haftasını kutlayarak onlara sağlık ve rahmet diledi.

01.10.2024 10:41
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla yayımladığı mesajında, din görevlilerinin haftasını tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İslam'ın rahmet dolu mesajlarını mihraplardan, minberlerden, kürsülerden, minarelerden insanlık ile buluşturmanın her daim gayreti içerisinde olan, sahih bilgilerle zihinleri aydınlatan ve milletimize hizmet etmeyi en büyük paye sayan tüm hocalarımızın 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum. Ahirete irtihal etmiş olan din görevlilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet'ten Din Görevlilerine Tebrik Mesajı - Son Dakika

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