Diyanet'ten Yalan Haber Açıklaması - Son Dakika
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Yerel

Diyanet'ten Yalan Haber Açıklaması

02.07.2025 17:29
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Diyanet, girişimci erbaşın hacca ütücü götürdüğüne dair haberin yalan olduğunu bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetede "Erbaş, ütücüsünü hacca götürmüş" başlığıyla verilen haberin yalan ve çarpıtma olduğunu, haberle ilgili hukuki işlem başlatılacağını açıkladı.

Sözcü gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan "Erbaş, ütücüsünü Hacca götürmüş" başlıklı haberle ilgili açıklama yapan Diyanet İşler Başkanlığı, iddiayı 'yalan ve çarpıtma' olarak niteledi. Diyanet İşleri Başkanlığındna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu gazetenin haberinde Arafat'taki bir günlük görevlendirme listesi çarpıtılarak Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu'nda görev alan personel sanki Sayın Başkanımız için özel olarak görevlendirilmiş gibi gösterilmiştir. Haberi hazırlayan muhabir, konuyla ilgili olarak Başkanlığımızdan hiçbir bilgi alışverişinde bulunmadan haberini yayınlamış, kamuoyunu yalan haberle yanıltmıştır. Vatandaşlarımızın hac ibadetini dini esaslara uygun, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yerine getirmesini sağlamak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerekli tedbirler alınmakta, organizasyonun farklı kademelerinde mevzuata uygun bir şekilde personel görevlendirmesi yapılmaktadır. Buna göre; Hac organizasyonunda çamaşırcı ve ütücü olarak görevlendirilen personel vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmak amacıyla oluşturulan Mekke Hastanesinde, Mekke ve Medine sağlık merkezlerinde, Arafat ve Mina sağlık çadırlarında görev yapan personelin iş kıyafetlerini (Scrubs), yatan hastaların kıyafetlerini, nevresim ve çarşaflarını yıkayıp ütülemektedir. Aşçı olarak görevlendirilen personelimiz, hastanemizde yatan hastalar için diyet yemekleri hazırlamakta; ayrıca çölyak hastalarına özel olarak oluşturulan çölyak mutfağında hizmet sunmaktadır. Bu alanda görev yapan diyetisyen personelimiz ise, yemeklerin sağlık koşullarına uygun şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını denetlemekte, hasta menülerinin belirlenmesi ve menülere uygun yemeklerin hazırlanmasından sorumlu bulunmaktadır. Hac Organizasyonu kapsamında Arafat aşamasında, tüm personele görev verilmekte; özellikle Arafat ve Mina'daki sağlık çadırları başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan tüm alanlarda hizmet sunulmaktadır. Ayrıca, Arafat hizmetlerinin genel sevk ve idaresi ile koordinasyonundan sorumlu olan personelin konakladığı merkez çadırlarda da görevli personel bulundurulmaktadır. Daha önce de defalarca Başkanlığımız ve Sayın Başkanımızla ilgili yalan ve çarpıtma haberler yapan Sözcü Gazetesi'nin bir kez daha Diyanet İşleri Başkanının şahsında Diyanet İşleri Başkanlığı kurumuna yönelik olumsuz algı oluşturmak için art niyetli ve maksatlı haber yaptığı görülmektedir. Haberle ilgili olarak hukuki işlem başlatılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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