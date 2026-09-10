Diyarbakır'a atanan Erzincan İl Müftüsü Fakirullahoğlu personelle vedalaştı - Son Dakika
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Diyarbakır'a atanan Erzincan İl Müftüsü Fakirullahoğlu personelle vedalaştı

Diyarbakır\'a atanan Erzincan İl Müftüsü Fakirullahoğlu personelle vedalaştı
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Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle Diyarbakır İl Müftülüğüne atanan Erzincan İl Müftüsü Dr. İsmail Fakirullahoğlu, müftülük personeliyle düzenlenen toplantıda vedalaştı. Toplantıda yeni eğitim öğretim dönemi çalışmaları istişare edilirken Fakirullahoğlu personele emeklerinden dolayı teşekkür edip helallik istedi.

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle Diyarbakır İl Müftülüğüne atanan Erzincan İl Müftüsü Dr. İsmail Fakirullahoğlu, müftülük personeliyle düzenlenen toplantıda vedalaştı.

Müftülükte düzenlenen toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla Kur'an kurslarında yürütülecek hizmet ve faaliyetler, cami görevleri ile diğer hizmet alanlarındaki çalışmalar ele alınarak istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda personele hitap eden Fakirullahoğlu, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, müftülük personeli, din görevlileri, Kur'an kursu öğreticileri ve diğer mesai arkadaşlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Personelden helallik isteyen Fakirullahoğlu, hizmetlerin görev bilinciyle, dikkat ve titizlik içerisinde yürütülmesinin önemine dikkati çekti.

Fakirullahoğlu, Erzincan'da görev yaptığı süre boyunca cami ve Kur'an kursu hizmetlerinin yanı sıra gençlik ve sosyal yardım faaliyetlerinin yürütülmesine katkı sağlayan kurumların yöneticileri ve personeline de teşekkür ederek desteklerinin devamını diledi.

Medine vakfiyesi, Terzibaba ve Pir-i Sami gibi önemli manevi değerlere sahip Erzincan'dan, sahabeler ve peygamberler diyarı olarak anılan Diyarbakır'a hizmet edecek olmanın kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Fakirullahoğlu, dua ve destek talebinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'a atanan Erzincan İl Müftüsü Fakirullahoğlu personelle vedalaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'a atanan Erzincan İl Müftüsü Fakirullahoğlu personelle vedalaştı - Son Dakika
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