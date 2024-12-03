Diyarbakır Belediyesi\'nde 330 Memur İşten Çıkarıldı

Yerel

DEM'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyum döneminde işe alınan sözleşmeli memurlarda kıyıma gitti. Kayyum döneminde sözleşmeleri imzalanan ve 31 Aralık 2024 tarihinden sonra devlet memuru hakkı kazanacak 330 kişiye sözleşmelerinin imzalanmayacağı tebliğ edilerek iş akitlerinin fesh edileceği duyuruldu.

31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan DEM Parti hizmet yerine işçi ve memurların işten çıkarılması ile gündeme geldi. Belediye yönetimini devraldığı günden beri işçi kıyımı yapan Büyükşehir Belediyesi bugün de 330 memura gönderdiği tebligatla sözleşmelerin yenilenmeyeceğini duyurdu. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük imzasıyla, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından sözleşmeli memurlara tebliğ edilen yazıda 'Kurumumuzda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden 01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilirken, sözleşmeli personel sayısının ihtiyaç olan sayıdan fazla olması ve imzalamış olduğunuz hizmet sözleşmesinin 15/ç maddesi uyarınca bulunduğunuz unvan ve pozisyonda hizmetinize ihtiyaç kalmaması nedeniyle sözleşmenizin bitiş tarihi olan 31.12.2024 tarihinden sonra sözleşmeniz yenilenmeyecektir' ifadeleri yer aldı.

Büyükşehir yaklaşık 400 işçiden sonra 330 memura da tebligat gönderdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığında yönetimi devralan DEM Partili idareciler hizmet yerine personel çıkarma ile uğraşıyor. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yaklaşık 400 işçinin işine son veren DEM'li yöneticiler, 31 Aralık tarihinde sözleşmesi yenilenecek olan 330 memura da sözleşmelerinin yenilenmeyeceği tebligatı gönderdi. Kayyumlar döneminde işe alınan tüm personeli işten çıkarmak için yoğun bir mesai harcayan DEM'li yöneticilerin bu tavrı kentte tepkiye neden oldu. İşten çıkarılan personel ve aileleri yapılanan zulüm olduğunu belirtirken, işçi ve memur sendikaları da bu duruma tepki gösterdi. Büyükşehir Belediyesi önünde eylem çadırı yapan işçi ve memur sendikaları yapılanları kınamak için eylemlerini sürdürüyor.

770 işçi ve 330 memur işsiz bırakıldı

Diyarbakır'da DEM Partinin kazandığı belediyelerde şuana kadar işten çıkarılan işçi sayısı 770'e ulaşırken, 330 memurun da sözleşmesinin yenilenmemesi tebligatı ile bu sayı bin 100'e ulaştı. Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, tüm DEM'li belediyelerde 770 işçinin işine son verildiğini söyledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığında 400'e yakın işçi ile 330 memura yapılan zulmün diğer belediyelerde de sürdüğünü ifade eden Kahraman, "31 Marttan sonra işçi kıyımına başlandı. Atılan işçiler yerine yeni işçiler alınıyor, siyasi sebeplerden dolayı bu kıyımlar yapılıyor. İşçilerden sonra memur kıyımına başladılar. Bunların amacı hizmet değil, şimdiye kadar yaptıkları en büyük hizmet işçi ve memur kıyımı oldu. Bu işçi ve memurların hepsi Diyarbakırlı ve çalışan insanlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere, Kayapınar, Sur, Bağlar, Yenişehir, Ergani, Bismil, Lice ve Silvan ilçesinde 770 işçi ve 330 memur olmak üzere şuana kadar toplam bin 100 kişinin ekmeğiyle oynadılar" dedi. - DİYARBAKIR