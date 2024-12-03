Diyarbakır Belediyesi'nde 330 Memur İşten Çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyarbakır Belediyesi'nde 330 Memur İşten Çıkarıldı

Diyarbakır Belediyesi\'nde 330 Memur İşten Çıkarıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyum döneminde işe alınan 330 sözleşmeli memurun sözleşmeleri yenilenmeyecek. DEM Parti'nin yönetimi devralmasının ardından yaklaşık 770 işçi de işten çıkarıldı ve yapılan bu uygulama kentte geniş bir tepki topladı.

03.12.2024 10:54  Güncelleme: 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyum döneminde işe alınan sözleşmeli memurlarda kıyıma gitti. Kayyum döneminde sözleşmeleri imzalanan ve 31 Aralık 2024 tarihinden sonra devlet memuru hakkı kazanacak 330 kişiye sözleşmelerinin imzalanmayacağı tebliğ edilerek iş akitlerinin fesh edileceği duyuruldu.

31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan DEM Parti hizmet yerine işçi ve memurların işten çıkarılması ile gündeme geldi. Belediye yönetimini devraldığı günden beri işçi kıyımı yapan Büyükşehir Belediyesi bugün de 330 memura gönderdiği tebligatla sözleşmelerin yenilenmeyeceğini duyurdu. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük imzasıyla, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından sözleşmeli memurlara tebliğ edilen yazıda 'Kurumumuzda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden 01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilirken, sözleşmeli personel sayısının ihtiyaç olan sayıdan fazla olması ve imzalamış olduğunuz hizmet sözleşmesinin 15/ç maddesi uyarınca bulunduğunuz unvan ve pozisyonda hizmetinize ihtiyaç kalmaması nedeniyle sözleşmenizin bitiş tarihi olan 31.12.2024 tarihinden sonra sözleşmeniz yenilenmeyecektir' ifadeleri yer aldı.

Büyükşehir yaklaşık 400 işçiden sonra 330 memura da tebligat gönderdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığında yönetimi devralan DEM Partili idareciler hizmet yerine personel çıkarma ile uğraşıyor. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yaklaşık 400 işçinin işine son veren DEM'li yöneticiler, 31 Aralık tarihinde sözleşmesi yenilenecek olan 330 memura da sözleşmelerinin yenilenmeyeceği tebligatı gönderdi. Kayyumlar döneminde işe alınan tüm personeli işten çıkarmak için yoğun bir mesai harcayan DEM'li yöneticilerin bu tavrı kentte tepkiye neden oldu. İşten çıkarılan personel ve aileleri yapılanan zulüm olduğunu belirtirken, işçi ve memur sendikaları da bu duruma tepki gösterdi. Büyükşehir Belediyesi önünde eylem çadırı yapan işçi ve memur sendikaları yapılanları kınamak için eylemlerini sürdürüyor.

770 işçi ve 330 memur işsiz bırakıldı

Diyarbakır'da DEM Partinin kazandığı belediyelerde şuana kadar işten çıkarılan işçi sayısı 770'e ulaşırken, 330 memurun da sözleşmesinin yenilenmemesi tebligatı ile bu sayı bin 100'e ulaştı. Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, tüm DEM'li belediyelerde 770 işçinin işine son verildiğini söyledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığında 400'e yakın işçi ile 330 memura yapılan zulmün diğer belediyelerde de sürdüğünü ifade eden Kahraman, "31 Marttan sonra işçi kıyımına başlandı. Atılan işçiler yerine yeni işçiler alınıyor, siyasi sebeplerden dolayı bu kıyımlar yapılıyor. İşçilerden sonra memur kıyımına başladılar. Bunların amacı hizmet değil, şimdiye kadar yaptıkları en büyük hizmet işçi ve memur kıyımı oldu. Bu işçi ve memurların hepsi Diyarbakırlı ve çalışan insanlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere, Kayapınar, Sur, Bağlar, Yenişehir, Ergani, Bismil, Lice ve Silvan ilçesinde 770 işçi ve 330 memur olmak üzere şuana kadar toplam bin 100 kişinin ekmeğiyle oynadılar" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, DEM Parti, Politika, Belediye, 3-sayfa, Kayyum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır Belediyesi'nde 330 Memur İşten Çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:49 Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan’a son sözleri sorulunca ortalık karıştı Verilen ceza sonrası Ayhan Bora Kaplan'a son sözleri sorulunca ortalık karıştı
11:44 Bahçeli’den kalesine bayrak asılan Halep’le ilgili çok konuşulacak çıkış Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış
11:08 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
09:51 Suriye’de “Meksika Açmazı“: MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi Suriye'de "Meksika Açmazı": MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi
17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
17:20 Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı
16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protesto eden 9 kişi tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi tutuklandı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
16:34 Programa damga vuran an Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi Programa damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi
16:33 Galatasaray’daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi Galatasaray'daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi
16:31 Ripple XRP gözünü Ethereum tahtına dikti Ripple XRP gözünü Ethereum tahtına dikti
16:26 Adı Galatasaray ile de anılan Salah’ın yeni adresi belli gibi Adı Galatasaray ile de anılan Salah'ın yeni adresi belli gibi
16:24 Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 12:33:59. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Belediyesi'nde 330 Memur İşten Çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.