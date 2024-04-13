Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanları Fidan Kabul Edecek

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, tebrikleri kabul edecekleri günde çiçek yerine fidan kabul edecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, kent halkı ve sivil toplu örgütlerinin tebriklerini 17 Nisan Çarşamba ve 18 Nisan Perşembe günü saat 09.00-15.00 arasında kabul edecek. Başkanlar, kendilerine tebrik için çiçek, çelenk gibi hediye getirmek, yollamak isteyenleri, kurulacak bir park için birer fidan bağışı yapmaya davet etti. - DİYARBAKIR