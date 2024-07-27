Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Engelli Bireylere Ücretsiz Sandalye Bakımı Yapıyor

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin hayata aktif katılımını kolaylaştıran akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımını ücretsiz olarak yapıyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı engelli bireylerin yaşadığı zorlukları en aza indirmek için çalışmalara devam ediyor.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Sümer Park Ortak Yaşam Alanı içinde yer alan bakım onarım atölyesinde ortopedik engelli bireylerin mobilize olmasına ve daha rahat hareket etmesine imkan sağlayan akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerin bakım onarımı ve parça değişimini ücretsiz bir şekilde yaparak bireylere destek oluyor.

Akülü ve tekerlekli sandalye bakım onarım atölyesinden faydalanmak isteyen bireyler, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne müracaat edebilir. - DİYARBAKIR