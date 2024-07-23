Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hastanelerde Limonata İkram Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hastanelerde Limonata İkram Ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hastanelerde Limonata İkram Ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki hastanelerin bahçesinde kurulan İkram Çeşmeleri ile hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına limonata ikram ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentin dört farklı noktasına kurduğu ve ücretsiz çorba dağıttığı İkram Çeşmesinde yaz ayları nedeniyle limonata ikramı başlattı. Yoğun ilgi gören İkram Çeşmelerinden yaz boyunca 15.00-17.00 saatleri arasında limonata dağıtımı yapılacak.

23.07.2024 10:03  Güncelleme: 10:04
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentteki hastanelerin bahçesinde kurulan İkram Çeşmeleri ile hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına limonata ikram ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentin dört farklı noktasına kurduğu ve ücretsiz çorba dağıttığı İkram Çeşmesinde yaz ayları nedeniyle limonata ikramı başlattı. Dicle Üniversitesi Hastanesi Poliklinikleri, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Poliklinikleri önünde kurulan İkram Çeşmesi ile 2 ay boyunca hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına limonata ikram edilecek.

Yoğun ilgi gören İkram Çeşmelerinden yaz boyunca 15.00-17.00 saatleri arasında limonata dağıtımı yapılacak. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yaz aylarının bitmesi ile İkram Çeşmelerinden vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına yeniden çorba dağıtımı yapacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hastanelerde Limonata İkram Ediyor - Son Dakika

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