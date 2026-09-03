Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Nevruz Parkı'nda kadın buluşması düzenledi - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Nevruz Parkı'nda kadın buluşması düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Nevruz Parkı\'nda kadın buluşması düzenledi
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Nevruz Parkı'nda stant kurup sinevizyon gösterimi yaptı ve kadınlarla birebir görüşerek talep ile önerilerini dinledi. Etkinlikte hukuki, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal farkındalık çalışmaları kapsamında Nevruz Parkında stant kurup sinevizyon gösterimi ve birebir görüşmelerle kadınların talep ve önerilerini dinledi.

Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı, kadınların kent yaşamında karşılaştığı sorunlara yerinde çözümler üretmek ve kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Nevruz Parkında kadın buluşması düzenledi. Kadınların dayanışma ağlarını güçlendirmeyi hedefleyen buluşmaya Kadın Politikaları Dairesi Başkanı Özden Gürbüz Sümer, meclis üyeleri, daire başkanlığı çalışanları, Diyarbakır Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİKASUM) çalışanları katıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadele yöntemlerinin ele alındığı etkinlik boyunca park alanında yoğun bir saha çalışması yürütüldü. Etkinlik kapsamında hazırlanan özel sinevizyon gösterimi, parkta vatandaşların izlenimine sunuldu. Parkın iki ayrı noktasına kurulan bilgilendirme stantlarında ise Büyükşehir Belediyesinin kadınlara sunduğu hukuki, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetleri ile başvuru mekanizmaları hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.

Parkta vakit geçiren kadınlar tek tek ziyaret edilerek birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmelerde kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlar, yerel yönetimden beklentileri ve çözüm önerileri dinlendi. Ziyaretler sırasında kadınlarla bilgilendirici materyaller de paylaşıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Nevruz Parkı'nda kadın buluşması düzenledi - Son Dakika

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