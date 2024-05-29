Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti Veriyor - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti Veriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti Veriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bakıma ihtiyaç duyan yaşlılara evde bakım ve refakat hizmeti veriyor, ev temizliklerini üstleniyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yaşlıların evlerine giderek temizlik yapıyor ve sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. Ayrıca ihtiyaç duyan yaşlılara fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunuluyor.

29.05.2024 11:42  Güncelleme: 11:47
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bakıma ihtiyaç duyan yaşlılara evde bakım ve refakat hizmeti veriyor, ev temizliklerini üstleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, yardıma muhtaç, yalnız bırakılmış, kendi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan yaşlılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yalnız yaşayan yaşlıların evlerine giderek tepeden tırnağa temizlik yapıyor. Görevliler, yaşlı bireylerin sağlık kontrollerini yapıyor, ihtiyacı olan yaşlılara fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunuyor.

Sosyal Hizmetler Engelli ve Yaşlı Şube Müdürlüğü Yaşlı Birim Sorumlusu Ali Rıza Kaya, 2013 yılından beri yalnız yaşayan yaşlılara yönelik ev temizliği hizmeti verdiklerini, son bir yıl içerisinde de fizik tedavi rehabilitasyon hizmeti sunduklarını söyledi.

En iyi hizmeti vermenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Şu an birimimize kayıtlı 200 yaşlı vatandaşımıza ayda bir sefer olmak üzere ev temizliği hizmeti veriyoruz. İlerleyen dönemde ekiplerimizi arttırarak daha fazla yaşlımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca fizik tedavi rehabilitasyon hizmetinde de şu an 16 hastamız var. Haftada bir sefer gidip evlerinde fizik tedavi hizmeti vermekteyiz." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti Veriyor - Son Dakika

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