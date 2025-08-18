Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yerinde Çözüm Standı Kurdu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, katılımcı belediyecilik için erişim ve iletişim yöntemlerini geliştirmek amacıyla hafta sonu 4 ayrı alışveriş merkezinde 'Yerinde Çözüm Standı' kurarak vatandaşların ayağına giderek tespit edilen sorunları yerinde çözüyor.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, halkın yerel yönetimlere daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Daire başkanlığı, bu kapsamda hafta sonunda Kayapınar ilçesinde bulunan 4 AVM'de Yerinde Çözüm Standı açtı. Stantlara ilgi gösteren vatandaşlar, talep ve önerilerini görevli personele iletti.

Ayrıca vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin topluma etki ve algısı araştırması kapsamında belediyeden beklentileri soruldu. Stantlarda vatandaşları karşılayan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Berivan Güneş, personelle beraber halkın görüş ve önerilerini dinleyerek taleplerini not aldı.

Stantlarda ayrıca vatandaşlara Büyükşehir Belediyesinin son 6 aydaki hizmetlerinin yer aldığı bülten dağıtıldı. - DİYARBAKIR