Diyarbakır Çermik\'te 3 bin 600 tonluk kömür yardımı dağıtılmaya başlandı

Diyarbakır Çermik'te 3 bin 600 tonluk kömür yardımı dağıtılmaya başlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Çermik'te kış öncesi kömür yardımı dağıtımı başladı. Çermik İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, yaklaşık 4 bin 500 haneye hane başı 30 torbadan toplam 3 bin 600 ton kömür ulaştırmayı hedefliyor. Yardım, vatandaşlarca memnuniyetle karşılandı.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kış öncesi kömür yardımı dağıtımına başlandı.
Çermik İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından toplamda 3 bin 600 ton kömürün Çermik merkez ve köyler dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 haneye hane başı 30 torbadan ulaştırılması hedefleniyor. Kış mevsimi öncesi yapılan yakacak yardımı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?