Diyarbakır Çermik\'te Belediye Başkanı Karamehmetoğlu, Yaşlılar Günü\'nü kutladı

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Yaşlılar Gününü kutladı.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ilçede yaşayan vatandaşların Yaşlılar Gününü kutladı. Başkan Karamehmetoğlu, "Sevgileriyle hayatımıza renk katan, hayat tecrübeleri ile geleceğimize ışık tutan, duaları ve kıymetli emekleriyle çalışma enerjimizi yükselten büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Gününü kutluyorum. Tüm büyüklerimize sağlık, huzur ve sevdikleriyle birlikte nice hayırlı ve neşe dolu yıllar diliyorum" dedi.