Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde aile mezarlığı yerleri satılmaya başlandı.

Bir emlakçı tarafından açılan ilanda, Haburman mahallesi yolu üzerinde 46 adet mezarlık yerinin satışa çıkartıldığı, mezarlık yerlerinin, 175-500 metrekare aralığında değiştiği belirtildi. Aile mezarlığı fiyatlarının da 220-385 bin lira arasında değiştiği bilgisine yer verildi.