Diyarbakır Çermik'te emlakçı, 46 aile mezarlığı yerini satışa sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir emlakçının açtığı ilanla Haburman Mahallesi yolu üzerindeki 46 mezarlık yerinin satışa çıkarıldığı belirtildi. İlanda 175-500 metrekare arasında değişen aile mezarlığı yerlerinin fiyatının 220-385 bin lira olduğu bilgisine yer verildi.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde aile mezarlığı yerleri satılmaya başlandı.
Bir emlakçı tarafından açılan ilanda, Haburman mahallesi yolu üzerinde 46 adet mezarlık yerinin satışa çıkartıldığı, mezarlık yerlerinin, 175-500 metrekare aralığında değiştiği belirtildi. Aile mezarlığı fiyatlarının da 220-385 bin lira arasında değiştiği bilgisine yer verildi.
Kaynak: İHA
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