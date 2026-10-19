Diyarbakır Çermik'te Muhtarlar Günü çelenk ve kahvaltıyla kutlandı - Son Dakika
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Diyarbakır Çermik'te Muhtarlar Günü çelenk ve kahvaltıyla kutlandı

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Diyarbakır Çermik\'te Muhtarlar Günü çelenk ve kahvaltıyla kutlandı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, Kaymakamlık önünde çelenk konulması ve Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nun muhtarlar onuruna verdiği kahvaltıyla kutlandı. Karamehmetoğlu, tüm muhtarların gününü kutladı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü törenlerle kutlandı.

İlk kutlama Çermik Kaymakamlığı önünde muhtarların ve Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nun katılımı ile çelenk koymayla gerçekleşti. Ardından Başkan Karamehmetoğlu'nun muhtarlar onuruna vermiş olduğu kahvaltı etkinliğinde bir araya gelindi. Karamehmetoğlu, "Yerel demokrasimizin en güçlü zinciri, mahallelerimizin en güvenilir sesi olan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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