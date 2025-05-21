Diyarbakır\'da 10 Kilometrelik Grup Mahalle Yolunda Asfalt Çalışması Başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ve Çınar ilçelerine bağlı 6 mahalleyi kapsayan 10 kilometrelik Ağaçgeçit-Topyolu-Çiçekliyurt Grup Mahalle yolunda asfalt çalışması başlattı.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için kentin 17 ilçesinin kırsal mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, dolgu, stabilize ve asfalt çalışmaları gerçekleştirerek vatandaşların ulaşım sorunlarını çözüyor.

İlçelerin kırsal mahallelerinde yeni yolların yapımını tamamlayıp hizmete sunan ekipler, Bağlar ve Çınar ilçelerine bağlı 6 mahalleyi kapsayan Ağaçgeçit-Topyolu-Çiçekliyurt Grup Mahalle yolunda asfalt çalışması başlattı. 3 bin kişinin yaşadığı Bağlar ilçesine bağlı Ağaçgeçit, Topyolu, Çiçekliyurt, Kırkıncık ve Develi ile Çınar'a bağlı Kılıçkaya mahallelerini birbirine bağlayan 10 kilometrelik Ağaçgeçit-Topyolu-Çiçekliyurt Grup Mahalle yolunda PMT (Plent Mix Temel) çalışmasını tamamlayan ekipler, 20 Mayıs'ta asfalt çalışmasına başladı. 2 kilometrelik yolu asfaltlayan ekipler, yolun geriye kalan 8 kilometrelik kısmını da önümüzdeki günlerde tamamlayacak. Yol asfalt çalışmaları tamamlandıktan sonra hizmete açılacak. - DİYARBAKIR