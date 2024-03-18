Diyarbakır'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Kutlandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Kutlandı

Diyarbakır\'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Kutlandı

Diyarbakır'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 109'uncu yıl dönümü, tüfek atışı ve düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

18.03.2024 11:57  Güncelleme: 12:03
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Diyarbakır'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 109'uncu yıl dönümü, tüfek atışı ve düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi üzerinde bulunan Hava Şehitliğinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Hava ve Kara Şehitliğine çelenk sunma törenin ardından şehitler anısına saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı'nın okunduğu törende tüfek atışı yapıldı. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, şehitlik defterini imzalayarak duygu ve düşüncelerini yazdı.

Tören, şehitlerin ruhu için dua edilmesi ve karanfil dağıtımı sonrası Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezinde devam etti. Düzenlenen etkinlik, tiyatro gösterimi ile şiirlerin okunmasıyla son buldu.

Törene, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ilçe kaymakamları, Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ile kamu kurum ve STK temsilcileri katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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