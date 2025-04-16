Diyarbakır'da 2025 Yılı İlk Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyarbakır'da 2025 Yılı İlk Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyarbakır\'da 2025 Yılı İlk Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da kamu yatırımlarının durumu ve projelerdeki son gelişmelerin ele alındığı 2025 Yılı 1. dönem il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda, il genelindeki 504 projenin toplam maliyeti 290 milyar lira olarak açıklandı.

16.04.2025 19:30  Güncelleme: 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kamu yatırımlarının durumu ve projelerdeki son gelişmelerin görüşüldüğü 2025 Yılı 1. dönem il koordinasyon kurulu toplantısı, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Zorluoğlu'nun yanı sıra, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, ilçe kaymakamları, kamu kurumları ve yatırımcı kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kent genelinde yürütülen 504 projenin toplam maliyetinin 290 milyar lira olduğunu açıkladı. 2025 yılı için 36 milyar lira ödenek ayrıldığını belirten Vali Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılı toplantımızda ilimizdeki yatırımları şöyle değerlendirebiliriz. Şu anda il genelinde 504 tane projemiz var farklı farklı kurumlarda ve farklı farklı sektörlere ilişkin. Bu 504 projenin toplam proje tutarı yaklaşık 290 milyar liradır. Bu 504 projenin 2025 yılı ödeneği yine yaklaşık 36 milyar lira tutarındadır. Şu ana kadar ki dördüncü ay içerisindeyiz bu yılı ödenekten 2 milyar 498 milyon liralık bir harcama yapılmış durumdadır dolayısıyla 2025 yılı ödeneğinin 2025 yılı harcama oranı yüzde 6,96'dır. Projelerin gerçekleşme durumlarına bakıldığında ise toplam 504 işin 26'sının tamamlanmış, 245'inin devam etmekte olduğunu ve 130'un ihale aşamasında, 103 proje ise hiç başlanmadığını görüyoruz."

Kentte Raylı Sistem Projesi ile ilgili gelinen son durum, il koordinasyon kurulu toplantısında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak tarafından paylaşıldı.

Kurum amirlerinin de projelerini aktarmasıyla birlikte toplantı son buldu. - DİYARBAKIR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da 2025 Yılı İlk Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor
CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi

21:07 CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’ne ’Gülşen konseri’ operasyonu: 5 gözaltı CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne 'Gülşen konseri' operasyonu: 5 gözaltı
20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
10:00 Son şampiyon fena dağıldı Arda Güler’in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor Son şampiyon fena dağıldı! Arda Güler'in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor
09:48 Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 23:17:28. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 2025 Yılı İlk Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement