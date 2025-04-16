Diyarbakır\'da 2025 Yılı İlk Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da kamu yatırımlarının durumu ve projelerdeki son gelişmelerin görüşüldüğü 2025 Yılı 1. dönem il koordinasyon kurulu toplantısı, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Zorluoğlu'nun yanı sıra, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, ilçe kaymakamları, kamu kurumları ve yatırımcı kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kent genelinde yürütülen 504 projenin toplam maliyetinin 290 milyar lira olduğunu açıkladı. 2025 yılı için 36 milyar lira ödenek ayrıldığını belirten Vali Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılı toplantımızda ilimizdeki yatırımları şöyle değerlendirebiliriz. Şu anda il genelinde 504 tane projemiz var farklı farklı kurumlarda ve farklı farklı sektörlere ilişkin. Bu 504 projenin toplam proje tutarı yaklaşık 290 milyar liradır. Bu 504 projenin 2025 yılı ödeneği yine yaklaşık 36 milyar lira tutarındadır. Şu ana kadar ki dördüncü ay içerisindeyiz bu yılı ödenekten 2 milyar 498 milyon liralık bir harcama yapılmış durumdadır dolayısıyla 2025 yılı ödeneğinin 2025 yılı harcama oranı yüzde 6,96'dır. Projelerin gerçekleşme durumlarına bakıldığında ise toplam 504 işin 26'sının tamamlanmış, 245'inin devam etmekte olduğunu ve 130'un ihale aşamasında, 103 proje ise hiç başlanmadığını görüyoruz."

Kentte Raylı Sistem Projesi ile ilgili gelinen son durum, il koordinasyon kurulu toplantısında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak tarafından paylaşıldı.

Kurum amirlerinin de projelerini aktarmasıyla birlikte toplantı son buldu. - DİYARBAKIR