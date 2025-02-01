Diyarbakır\'da 21 Yılda Hazırlanan Sur Maketi Turistlerin İlgi Odağı

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Diyarbakır'da belediye işçisi Fesih Gündoğar'ın 21 yıl, 21 günde hazırladığı Sur ilçesinin maketi, gelen yerli ve yabancı turistler için harita görevi görüyor.

Maket, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Mardinkapı'da camekan içerisinde sergileniyor. Maket kente gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Asıl mesleğinin oto tamirciliği olduğunu, ilkokul mevzunu ve mimar olmadığını kaydeden Fesih Gündoğar, "Bu maketi 21 yıl, 21 gün çalışarak yaptım. Çevresi 21 metre, en yüksek minaresi 21 santim, 21 eylülde bitti 21 plakaya münhasır" dedi.

Diyarbakır'da belirli gezilen yerlerin olduğunu bunların içerisinde Sur içi maketinin de olduğunu ve bu durumdan mutluluk duyduğunu ifade eden Gündoğar, "Bu bir harita görevi de görüyor nerelere gittiğinizi harita üzerinden görebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Gündoğar, Sur maketini ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında yaklaşık ayda 60 bin kişinin ziyaret ettiğini kış aylarında ise turların çok fazla olmadığından dolayı 15 bin kişiye yakın turistin ziyaret ettiğini belirtti. - DİYARBAKIR