Diyarbakır'da 280 çocuk ilk defa sinemayla tanıştı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 280 çocuk ilk defa sinemayla tanıştı

11.03.2022 16:01

Diyarbakır'da 280 çocuk ilk defa sinemayla tanıştı Diyarbakır'ın Sur Kaymakamlığı ve Belediyesinin başlattığı çalışma ile ilçede 3 bin çocuk sinema ile buluşturulması hedefleniyor.

Diyarbakır'da 280 çocuk ilk defa sinemayla tanıştı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur Kaymakamlığı ve Belediyesinin başlattığı çalışma ile ilçede 3 bin çocuk sinema ile buluşturulması hedefleniyor. Başlatılan çalışma ile bugün 280 çocuk ilk defa sinema ile tanıştı.

Merkez Sur Kaymakamlığı ve Belediyesi ortak çalışması sonucu öğrenciler, sinemayla buluşturuldu. Öğrencilerle birlikte "Malazgirt 1071" filmini izleyen Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Abdullah Çiftçi, hedeflerinin çocukları sinema ve tiyatro gibi sanatsal etkinliklerin yanı sıra sporla buluşturmak olduğunu söyledi.

Öğrencileri "Malazgirt 1071" filmine getirilmesi noktasında bir çalışma içerisinde olduklarını aktaran Çiftçi, "Sur'da daha sinemaya hiç gitmemiş gençlerimizi, çocuklarımızı sinemayla buluşturuyoruz. Bu film sayesinde hem tarihi değerlerimizi, manevi değerlerimizi ve kültürel değerlerimizi çocuklarımızla buluşturmuş olacağız. Daha önce yaklaşık 9 bin öğrencimizi tiyatroyla buluşturmuştuk. Hedefimiz Sur'daki bütün çocukların sinemayla, tiyatroyla buluşması noktasında gayret içerisinde olmak ve önemli bir mesafeye geldik" dedi

Yapacakları açık hava sinemasıyla, seyyar sinemayla bütün çocuklara dokunmuş olacaklarını ifade eden Çiftçi, "Bu hizmeti ayaklarına getirmiş olacağız. Bugün de burada yaklaşık 280 öğrencimiz sinemayla buluştu. Bu etkinliğimiz 10 gün boyunca devam edecek ve Sur'daki ekonomik sıkıntı içerisinde olan ve daha önce sinemayla buluşmamış olan bütün çocuklarımızı bu vesilelerle sinemayla, tiyatroyla buluşturmuş olacağız. Bu ve benzeri etkinliklerle Sur'un gençleri güzel etkinliklerle anılmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Kaymakam Çiftçi, öğrencilere patlamış mısır dağıtıp birlikte sinema izledi.

Öğrenciler filmi Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM'de izledi.

Diyarbakır'da 280 çocuk ilk defa sinemayla tanıştı
Diyarbakır'da 280 çocuk ilk defa sinemayla tanıştı
Diyarbakır'da 280 çocuk ilk defa sinemayla tanıştı

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Sur Kaymakamlığı, Diyarbakır, Hisarcık, Sur, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da 280 çocuk ilk defa sinemayla tanıştı - Son Dakika


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