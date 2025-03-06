Diyarbakır\'da 381\'inci Evlat Nöbeti

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Diyarbakır'da eski HDP il binası önündeki evlat nöbetine 381'inci aile katıldı.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat mücadelesi aralıksız devam ediyor. Şanlıurfa'da çalışan 25 yaşındaki Abdullah Kazaylek, 2024 yılında kayboldu. Baba Remezan Kazaylek, oğlundan 7 aydır haber alamadığını belirterek, "Oğlum Şanlıurfa'da çalışıyordu, oraya kayboldu, nereye gittiğini bilmiyorum. Oğlum için Irak'a gittim. Orada da dilekçe ve kayıp ilanı verdim. Dağa gitmişse teslim olsun, çalışıyorsa desin baba ben buradayım, gidip göreyim. Ölüm haberini bile olsa oğlumdan haber almak istiyorum. Çocuğum için her şeyi yapmaya hazırım. Çözüm süreci içinde umudum var" dedi.

Öte yandan, şu ana kadar 60 örgüt mensubu teslim olup ailesine kavuştu. - DİYARBAKIR