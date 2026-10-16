Diyarbakır'da 559 kamu projesinin yatırım tutarı yaklaşık 412 milyar liraya ulaştı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 559 kamu projesinin yatırım tutarı yaklaşık 412 milyar liraya ulaştı

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Diyarbakır\'da 559 kamu projesinin yatırım tutarı yaklaşık 412 milyar liraya ulaştı
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Diyarbakır'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısında 559 kamu yatırım projesinin toplam tutarının yaklaşık 412 milyar liraya ulaştığı açıklandı. Vali Murat Zorluoğlu, 84 projenin tamamlandığını, 335'inin sürdüğünü, 103'ünün ise ihale aşamasında olduğunu belirtti.

Diyarbakır'da kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen 559 projenin toplam yatırım tutarı yaklaşık 412 milyar liraya ulaştı. Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kamu yatırımlarının mevcut durumu, kurumlar arası koordinasyon ve sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda düzenlenen 2026 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. İldeki kamu yatırımlarının etkinliği, verimliliği ve kurumlar arasındaki iş birliğini artırmak amacıyla düzenlenen toplantıya Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı, Fatih Ayaz, Batuhan Taşgın, Murat Akyüz, Hatice Cemre İncesu ve Yusuf Melikşah Aydın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Serdar Bakıroğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında Diyarbakır genelinde devam eden yatırımlara ilişkin genel tabloyu paylaşan Vali Murat Zorluoğlu, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen 559 kamu yatırım projesi bulunduğunu belirtti. Bu projelerin toplam tutarının yaklaşık 412 milyar lira olduğunu ifade eden Zorluoğlu, 2026 yılı yatırım ödeneğinin 80 milyar lirayı aştığını, dönemsel harcamanın ise yaklaşık 41 milyar lira olarak gerçekleştiğini kaydetti. Elde edilen veriler doğrultusunda parasal gerçekleşme oranı yüzde 51 düzeyine ulaştı. Kamu yatırımlarının fiziki durumuna ilişkin detayları da aktaran Vali Zorluoğlu, yürütülen 559 projeden 84'ünün tamamlandığını, 335 projenin uygulamasının devam ettiğini, 103 projenin ise ihale aşamasında bulunduğunu açıkladı.

Kurumlar arası koordinasyon vurgusu

Yatırımların öngörülen takvim içerisinde ve verimli şekilde tamamlanması için kurumlar arası koordinasyonun hayati önem taşıdığını vurgulayan Vali Zorluoğlu, sahadaki aksaklıkların hızlıca çözüme kavuşturulması talimatını verdi. İl genelinde yürütülen sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalara da değinen Vali Zorluoğlu, sokak hayvanlarının yüzde 94'ünün toplandığını, kalan yaklaşık 1.000 hayvan için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti. Zorluoğlu, kalan sahipsiz hayvanların toplanmasına ilişkin çalışmaların önümüzdeki hafta cuma gününe kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Toplantı, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat'ın sunumunun ardından DİSKİ, DSİ, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer yatırımcı kurum yöneticilerinin yürüttükleri projelere ilişkin bilgilendirme ve sunumlarını gerçekleştirmeleriyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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