Diyarbakır\'da Acil İniş Yapan Uçak Havalandı

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Hindistan'a giderken bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yapıp arızalanan uçak, onarıldıktan sonra seferini tamamlamak üzere havalandı.

Çarşamba günü Londra- Mumbai seferini yapan Virgin Atlantik Havayollarına ait VIR-358 sefer sayılı A350-1000 tipi uçakta bir yolcu rahatsızlanmış, bunun üzerine uçak, saat 18.35'te Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. Uçak, apronda parka çekilirken, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hasta tedavi altına alınmıştı.

Sert iniş yapan uçaktaki 262 yolcu ve 16 kişilik mürettebat tahliye edilip, yolcular gümrüklü sahaya alınmıştı. Yolcuların bir kısmı dün akşam otele yerleştirildi.

Arızası giderilen uçak, bugün seferini tamamlamak üzere havalandı. - DİYARBAKIR