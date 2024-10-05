Diyarbakır\'da AFAD Koordinasyonunda Afet Hazırlık Kampı Düzenlendi

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde AFAD koordinasyonunda, afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı düzenlendi.

Kampın ilk gününde, Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, kamp alanını ziyaret etti. Kamp hakkında AFAD Diyarbakır İl Müdürü İlami Çakmak'tan bilgi alan Kaymakamı Yurdagül, kampa katılan ekiplere kolaylıklar diledi.

AFAD Diyarbakır İl Müdürü İlami Çakmak, "Dicle ilçesi Kral Kızı Barajı yanındaki gençlik kampı alanında başlayan kampa 17 ilden gelen 102 araç, 126 AFAD personeli, sivil toplum ve kamu kuruluşlarından 565 kişi, diğer kamu kuruluşlarından 80 personel jandarma, sağlık, belediye, gençlik spor ve orman işletme toplam 771 personel katılım sağladı. Bu organizasyon, iş birliğini güçlendirip afetlere hazırlığımızı artıracak. Katılım sağladığımız bu değerli etkinlik için tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Daha hızlı ve etkin müdahalelere hazırız" dedi.

4,5 ve 6 Ekim tarihleri olmak üzere 3 gün sürecek olan kamp; yarın futbol, voleybol, basketbol, okçuluk, bilek güreşi yarışı, masa tenisi, bot gezisi gibi çeşitli etkinliklerle devam edecek. - DİYARBAKIR