Diyarbakır'da AFAD Koordinasyonunda Afet Hazırlık Kampı Düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da AFAD Koordinasyonunda Afet Hazırlık Kampı Düzenlendi

Diyarbakır\'da AFAD Koordinasyonunda Afet Hazırlık Kampı Düzenlendi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla AFAD koordinasyonunda kamp düzenlendi. 17 ilden 771 personelin katıldığı etkinlik, iş birliğini güçlendirmek ve afetlere hazırlığı artırmak hedefleniyor.

05.10.2024 12:00  Güncelleme: 12:02
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde AFAD koordinasyonunda, afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı düzenlendi.

Kampın ilk gününde, Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, kamp alanını ziyaret etti. Kamp hakkında AFAD Diyarbakır İl Müdürü İlami Çakmak'tan bilgi alan Kaymakamı Yurdagül, kampa katılan ekiplere kolaylıklar diledi.

AFAD Diyarbakır İl Müdürü İlami Çakmak, "Dicle ilçesi Kral Kızı Barajı yanındaki gençlik kampı alanında başlayan kampa 17 ilden gelen 102 araç, 126 AFAD personeli, sivil toplum ve kamu kuruluşlarından 565 kişi, diğer kamu kuruluşlarından 80 personel jandarma, sağlık, belediye, gençlik spor ve orman işletme toplam 771 personel katılım sağladı. Bu organizasyon, iş birliğini güçlendirip afetlere hazırlığımızı artıracak. Katılım sağladığımız bu değerli etkinlik için tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Daha hızlı ve etkin müdahalelere hazırız" dedi.

4,5 ve 6 Ekim tarihleri olmak üzere 3 gün sürecek olan kamp; yarın futbol, voleybol, basketbol, okçuluk, bilek güreşi yarışı, masa tenisi, bot gezisi gibi çeşitli etkinliklerle devam edecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da AFAD Koordinasyonunda Afet Hazırlık Kampı Düzenlendi - Son Dakika

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