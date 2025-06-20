Diyarbakır'da Ailelerin Hüzünlü Karne Günü - Son Dakika
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Diyarbakır'da Ailelerin Hüzünlü Karne Günü

Diyarbakır\'da Ailelerin Hüzünlü Karne Günü
20.06.2025 15:47
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Oturma eylemi yapan aileler, dağa kaçırılan çocuklarıyla karne sevinci yaşayamamanın acısını paylaştı.

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileler, çocuklarının okul çağında kandırılıp dağa kaçırıldığını ve karne gününde eski günleri hatırladıklarını söyledi.

Diyarbakır'da birçok veli ve öğrenci karne sevinci yaşarken 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan aileler ise hüzünle karne gününe girdi. Üniversite öğrencisi Yavuz Çakmak'ın annesi Selvi Çakmak, 11 yıl önce Sakarya'da oğlunun üniversite okuduğu sırada kandırılıp dağa götürüldüğünü iddia etti. Çakmak, "11 yıldır ben bu acıyı çekiyorum. 6 yıldır ben bu çadıra her gün gelip gidiyorum. Oğlum gel seni seviyorum kapım sana açık korkma gel o lanet silahı gömün gelin devletimize teslim olun biz burada sizi bekliyoruz bu hasret bitsin. Yavuz oğlum sen çok başarılı bir öğrenciydin. Takdir belgen halen evde. Bugün karne günüdür ben çok üzülüyorum. Çocuklar karne aldığı zaman bende gözümü kapıdan ayırmıyordum oğlum gelecek karnesi ile. Oğlum dön gel hasret bitsin" ifadelerini kullandı.

Ortaokul 7'ci sınıfta oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın ise 20 Mayıs 2015'te 13 yaşında Alipaşa İlköğretim okuluna gittiğini söyledi. Aydın, "Benim en çok üzüldüğüm şey bugün oğlum orada olmuş olmasaydı şuan da üniversiteye gidiyordu. Çocuğumun elinden kalemi aldılar, silah verdiler. Artık yeter gözlerimizden yaş kalmadı bir an önce çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz. Bu arada 'Terörsüz Türkiye' kapsamında da Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeli'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Oğlum 7'ci sınıfa kadar okudu hiçbir zaman sınıf tekrarı yapmadı her zaman takdir, teşekkür alırdı. Her geldiğinde karnesini getirirdi 'babacım al benim karnem burada' bende kendisiyle gurur duyardım. Gelirse yine onu okula yazdıracağım, okutacağım inşallah. Oğluma kavuştuğum zaman ben oğlumu yine okutacağım. Bunu elimizden aldılar, çocuklarımızı elimizden aldılar. Burada ölüme mahkum etmişler bizi, çocuklarımızı da dağda ölüme mahkum etmişler" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Ailelerin Hüzünlü Karne Günü - Son Dakika

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