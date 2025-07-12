Diyarbakır\'da Apartman Ses İhbarı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 402. Sokak'taki Sağlık İş apartmanında ses geldiği iddiasıyla apartman sakinlerinin yaptığı ihbar üzerine dün gece apartmandaki vatandaşlar çıkarılmış ve apartman mühürlenmişti. Yapılan incelemelerin ardından sorun olmadığı tespit edilmesinin üzerine vatandaşların girişine izin verildi.

Edinilen bilgilere göre dün vatandaşların apartmanda yaşanan sarsıntı hissiyle yetkililere ihbarda bulunmasının ardından acil müdahale süreci başlatılmıştı. 1982 yapımı, 5 katlı ve toplam 10 daireden oluşan Sağlık İş apartmanı için risk analizleri yapılırken, apartmanda kalan vatandaşlar tahliye edilmişti. Bugün ise yapılan çalışmalar sonucu apartmanda herhangi bir sorun olmadığı ve kapatılmasına gerek duyulmadığı yetkililer tarafından açıklandı. Çevre şehircilik il müdürlüğü memurları vatandaşları tek tek uyararak apartmanda sorun olmadığını, evlerine dönmeleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Zabıta ekipleri tarafından sökülen bantlardan sonra vatandaşlar tek tek evlerine döndü. Vatandaşlardan Muhsin Çalışkan, dün gece komşularının bir ses duyduğunu ve sarsıntı hissettiği için panikle çıkıp bağırdığını anlattı. Çalışkan, "Hiç kimse kalmadı. Yatamadık bu gece. Şimdi de sahip çıkmaz lazım herkes dışarda apartman boş. Yazık günahtır bu sıcakta çoluk çocuk dışarda" dedi. - DİYARBAKIR