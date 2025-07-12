Diyarbakır\'da Apartmanda Sarsıntı İddiası, Sakinler Tahliye Edildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 402. Sokak'taki bir binada ses geldiği iddiasıyla apartman sakinlerinin yaptığı ihbar üzerine olay yerine giden ekipler binayı tahliye etti.

Edinilen bilgilere göre vatandaşların apartmanda yaşanan sarsıntı hissiyle yetkililere ihbarda bulunmasının ardından acil müdahale süreci başlatıldı. 1982 yapımı, 5 katlı ve toplam 10 daireden oluşan apartman için risk analizleri yapılırken, apartmanda kalan vatandaşlar tahliye edildi. Tahliye sürecinde çıkmak istemeyen sakinler ekipler tarafından uyarılarla ikna edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan AFAD, sağlık ekipleri, polis, Bağlar ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile itfaiye, bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Kurtarma ekipleri binanın çevresinde hazır beklerken, vatandaşların güvenliği ön planda tutuldu apartman çevresinde muhtemel risklere karşı çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, olay yerine gelen Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, bina sakinlerinin tahliyesini gerçekleştiren ekiplerden bilgi aldı. Apartman sakinlerinin risk analizi tamamlanana kadar bina dışında konaklatılacağı belirtildi. - DİYARBAKIR