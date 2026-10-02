Diyarbakır'da aracın motoruna sıkışan 3 yavru kedi itfaiyece kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da aracın motoruna sıkışan 3 yavru kedi itfaiyece kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır\'da aracın motoruna sıkışan 3 yavru kedi itfaiyece kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi lojmanlarında park halindeki aracın motorundan kedi sesi gelen araç sahibi itfaiyeyi aradı. Ekipler motora sıkışan 3 yavru kediyi çıkarıp güvenli alana bıraktı; sürücülere araçlarını çalıştırmadan önce kaputa vurmaları tavsiye edildi.

Diyarbakır'da park halindeki aracın motor kısmından sıkışan 3 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dicle Üniversitesi lojmanlarında park halindeki bir aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden araç sahibi, itfaiyeyi aradı. İhbarla olay yerine giden ekiplerin çalışması sonucu, aracın motor kısmındaki 3 yavru çıkarılarak güvenli bir alana bırakıldı.

Havaların soğumasıyla birlikte kedilerin sıcaklık nedeniyle araçların motor ve kaput bölümlerine girebildiği belirtilirken, sürücülere araçlarını çalıştırmadan önce kaputa vurarak kontrol etmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: İHA
Dicle ÜniversitesiHayvan HaklarıDiyarbakırİtfaiyeGüncelYaşamYerelkediSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soma’da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
122 metre yükseğe saray kurdu Daha oturamadan elinden gitti 122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti
17:51
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
17:45
Babaya en acı veda Yaşar’ın gözyaşları yürek yaktı
Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı
17:38
Altın piyasasında neler oluyor Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
17:21
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
17:18
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek
16:50
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 18:02:14. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da aracın motoruna sıkışan 3 yavru kedi itfaiyece kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei