Diyarbakır'da arka cama 'dikkat acemiyim' yazısı yapıştıran sürücü trafiğe çıktı - Son Dakika
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Diyarbakır'da arka cama 'dikkat acemiyim' yazısı yapıştıran sürücü trafiğe çıktı

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Diyarbakır\'da arka cama \'dikkat acemiyim\' yazısı yapıştıran sürücü trafiğe çıktı
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Diyarbakır\'da arka cama \'dikkat acemiyim\' yazısı yapıştıran sürücü trafiğe çıktı
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Diyarbakır kent merkezi Elazığ Bulvarı'nda seyreden bir otomobilin arka camına sürücü, şeffaf dosya içindeki 'dikkat acemiyim' yazısını yapıştırdı. Trafikte dikkatli ilerleyen sürücünün o anları, arkasında seyir halindeki başka bir otomobilden görüntülendi.

Diyarbakır'da bir sürücü, "dikkat acemiyim" yazısını otomobilin camına yapıştırarak trafiğe çıktı.

Kent merkezi Elazığ Bulvarı'nda seyir halinde olan bir otomobildeki yazı dikkat çekti. Sürücü, "dikkat acemiyim" yazılı kağıdı şeffaf dosya içerisine bırakıp otomobilin arka camına yapıştırdığı görüldü. Trafikte dikkatli ilerleyen sürücü, gideceği yerin güzergahında ilerledi.

O anlar arkasında seyir halinde olan başka bir otomobilden görüntülendi.

Kaynak: İHA
DiyarbakırOtomobilElazığGüncelYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da arka cama 'dikkat acemiyim' yazısı yapıştıran sürücü trafiğe çıktı - Son Dakika
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