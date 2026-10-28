Diyarbakır\'da arka cama \'dikkat acemiyim\' yazısı yapıştıran sürücü trafiğe çıktı

Diyarbakır'da bir sürücü, "dikkat acemiyim" yazısını otomobilin camına yapıştırarak trafiğe çıktı.

Kent merkezi Elazığ Bulvarı'nda seyir halinde olan bir otomobildeki yazı dikkat çekti. Sürücü, "dikkat acemiyim" yazılı kağıdı şeffaf dosya içerisine bırakıp otomobilin arka camına yapıştırdığı görüldü. Trafikte dikkatli ilerleyen sürücü, gideceği yerin güzergahında ilerledi.

O anlar arkasında seyir halinde olan başka bir otomobilden görüntülendi.