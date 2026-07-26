Diyarbakır'da Aşırı Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Aşırı Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Diyarbakır\'da Aşırı Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan sıcaklar, sokakları boşaltırken esnafın işini de zorlaştırıyor.

Diyarbakır'da etkisini artıran aşırı sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkması nedeniyle sokak ve caddeler boş kalırken, esnaf da müşteri yoğunluğunun azalması nedeniyle işletmelerini öğleden sonra açmayı tercih ediyor.

Diyarbakır'da etkisini sürdüren aşırı sıcak hava, özellikle Sur ilçesinde yaşamı durma noktasına getirdi. Sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Yerli ve yabancı turistlerin sıcak havadan korunmak için dışarı çıkmaması, esnafı da olumsuz etkiledi. İş yapamadıklarını belirten birçok esnaf, bu nedenle işletmelerini saat 14.00-15.00'ten sonra açtıklarını ifade etti. Esnaf, sıcaklıkların hem müşteri sayısını hem de günlük ticareti ciddi şekilde düşürdüğünü belirterek, hava sıcaklıklarının normale dönmesini beklediklerini söyledi. Özellikle öğle saatlerinde Sur'un tarihi çarşı ve sokaklarında yaşanan sakinlik dikkat çekti.

Sur ilçesi esnafından Kenan Aksu, Diyarbakır'da yaz ayında hava sıcaklığının çok yüksek olduğunu aktardı. Aksu, "Vatandaş bu sıcakta dışarı çıkamıyor. Genelde saat 15.00'dan, 16.00'dan, hatta 17.00'dan sonra sokağa çıkıyorlar. Bu yüzden piyasada bir daralma, bir sıkışıklık var. Diyarbakır'da hava sıcaklığının bu kadar yüksek olması, buraya insanların gelmesini de tabii etkiliyor. Esnaf da gerçekten geçmiş yıllara göre çok zor durumda. Piyasada bir daralma var. Piyasa ancak saat 16.00-17.00'den sonra hareketleniyor. Tabii bizim de giderlerimiz var, çalışanlarımız var, vergi gibi ödemelerimiz var. Bunların ödenmesi lazım. Bu konuda devletin, bölgenin durumuna göre buraya biraz daha fazla önem göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Esnafın ayakta kalması, dükkanını kapatmaması için bazı önemli kararların alınması gerekiyor" dedi.

Bir diğer Sur esnafı Hülya Körken ise havanın sıcak olmasından dolayı sokakların boş olduğunu söyledi. Körken, "20 gün öncesine kadar da bu sokaklarda hareketlilik vardı. Şimdi ne yerli nede yabancı turistimiz var. Tabi ki de sıcaklıktan dolayı. Biz normalde sabah 10.00'da açıyorduk ama sıcaklardan dolayı saat 13.00 civarına çektik açılış saatimizi. Çünkü sabah saatlerinde kimse yok. Akşam saatleri hareketli olduğu için bizde geç kapatıyoruz. Saat 23.00 gibi hatta müşteri varsa 00.00'da kapatıyoruz. Akşam biraz daha serin oluyor öğleye göre. Misafirlerimiz akşam geliyorlar. Gündüz sıcaklığı 39 derece hatta 40 dereceyi bile aşıyor. Bu sıcaklıklar bizleri de etkiliyor haliyle. Bütün esnafları etkiliyor. İnşallah düzelir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Aşırı Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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