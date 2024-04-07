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Diyarbakır'daki berberlerde Ramazan bayramı öncesinde yoğunluk başladı.

Bayrama bakımlı bir şekilde girmek isteyen Diyarbakırlı vatandaşlar berberlerin yolunu tutuyor. Vatandaşlar saç ve sakal kesimi, yıkama, yüz maskesi, saç bakım maskesi gibi işlemler yaptırarak bayrama bakımlı girmeye hazırlanıyor. Berber esnafı, saç tıraşı başta olmak üzere diğer işlemleri yaptırmak isteyen vatandaşlara 'erken gelme' tavsiyelerinde bulundu. Kuaför Fırat Avci, yaklaşan bayram öncesinde vatandaşların mümkün olduğunca erken tıraş olmaya gelmeleri gerektiğini söyledi. Müşterilerini son güne kalmamaları konusunda uyaran Avci, "Müşterilerimizin mümkünse daha erken gelmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü kalabalık olduğu zaman biraz sıkışıklığa denk geldiği için müşterilerin istediği modeller de tam çıkmıyor. Acele olduğu için tıraşları da istedikleri gibi olmayabilir. Vatandaşlar erken geldikleri zaman, istedikleri gibi modelde tıraşlarını yapıyoruz. Bayram günü yaklaştıkça yoğunlukta yaşanmaya başladı. Vatandaşlar vakit buldukça gelip tıraşlarını olup gidiyor. Biraz da yorucu oluyor ama işimizi yapıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR