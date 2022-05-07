Diyarbakır'da çiçekçilerin 'Anneler Günü' mesaisi - Son Dakika
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Diyarbakır'da çiçekçilerin 'Anneler Günü' mesaisi

07.05.2022 11:23

8 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü öncesi Diyarbakır'da çiçekçiler hazırlıklara başlarken, siparişleri kuryeyle yetiştirmeye çalışıyor.

8 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü öncesi Diyarbakır'da çiçekçiler hazırlıklara başlarken, siparişleri kuryeyle yetiştirmeye çalışıyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da 8 Mayıs Anneler Günü'nde çiçekçilerde yoğunluk başladı. Anneler Günü'nün arefesinde çiçekçiler oluşacak talebi karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Müşterilerine geniş ürün yelpazesinde çiçekler sunacak olan çiçekçiler, Anneler Günü öncesi hazırlıklarını sürdürürken, şehir dışında anneleriyle bir araya gelemeyecek olan çocuklarının telefon ile sipariş mesaisi gece geç saatlere kadar sürmeye devam ediyor.

Anneler Günü'ne bir gün kala sipariş alımlarının tükenmekte olduğunu söyleyen çiçekçi Baver Aksoy, en çok talep gösterilen ürünün saksı çiçekleri olduğunu belirtti. Aksoy, "Yarın Anneler Günü, aşırı derecede çiçek taleplerinde yoğunluğumuz var. İnşallah iyi geçecek, siparişler güzel hatta bugünden itibaren sipariş alamayacağız gibi görünüyor. Dışarıda siparişlerimiz çok var, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin başta olmak üzere çoğu insanımız batıda çalıştığı için burada olan anneleri için arayıp gönderiyorlar. Aynı gün içerisinde teslimat yapıyoruz, çeşitlerden en çok tercih edilenler teraryum, gül, yapma çiçek ve orkideler" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da çiçekçilerin 'Anneler Günü' mesaisi
Diyarbakır'da çiçekçilerin 'Anneler Günü' mesaisi
Diyarbakır'da çiçekçilerin 'Anneler Günü' mesaisi
Diyarbakır'da çiçekçilerin 'Anneler Günü' mesaisi
Diyarbakır'da çiçekçilerin 'Anneler Günü' mesaisi
Diyarbakır'da çiçekçilerin 'Anneler Günü' mesaisi
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Anneler Günü, Diyarbakır, Mayıs, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da çiçekçilerin 'Anneler Günü' mesaisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da çiçekçilerin 'Anneler Günü' mesaisi - Son Dakika
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