Diyarbakır\'da çocuklar serinlemek için parka koştu

Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 37 dereceyi gösterirken, çocuklar serinlemek için Anzele Parkına koştu.
Diyarbakırda Sıcaklık 37 dereceyi gösterince, çocuklar soluğu tarihi Anzele parkında aldı. Parktaki suda doyasıya eğlenen çocuklar, sıcak havanın hararetini, tarihi süs havuzlarında çıkardı. Buz gibi sularda serinleyen çocuklar, keyifli anlar geçirdi. - DİYARBAKIR
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