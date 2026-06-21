Diyarbakır'da çocuklar serinlemek için parka koştu - Son Dakika
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Diyarbakır'da çocuklar serinlemek için parka koştu

Diyarbakır\'da çocuklar serinlemek için parka koştu
21.06.2026 12:56
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37 derecede bunalan çocuklar, Anzele Parkı'nda suyla serinleyip eğlendi.

Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 37 dereceyi gösterirken, çocuklar serinlemek için Anzele Parkına koştu.

Diyarbakırda Sıcaklık 37 dereceyi gösterince, çocuklar soluğu tarihi Anzele parkında aldı. Parktaki suda doyasıya eğlenen çocuklar, sıcak havanın hararetini, tarihi süs havuzlarında çıkardı. Buz gibi sularda serinleyen çocuklar, keyifli anlar geçirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da çocuklar serinlemek için parka koştu - Son Dakika

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