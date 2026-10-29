Diyarbakır’da cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 103. yıl dönümü, valilik önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinlikler kutlandı. Törenler kapsamında ilk olarak valilik makamında tebrikat töreni gerçekleştirildi. Tebrikat töreninin ardından valilik önünde gerçekleştirilen kutlamalarda Vali Murat Zorluoğlu vatandaşların bayramını kutladı. İstiklal Marşının okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Daha sonra konuşan Vali Zorluoğlu, milletin ortak eseri olan cumhuriyetin 103. kuruluş yıl dönümünün kutlu olmasını diledi. Vali Zorluoğlu, "Bu vesileyle, Samsun'dan başlayan Milli Mücadelemizi zaferle sonuçlandıran ve akabinde cumhuriyetle taçlandıran gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Milletimizin birliğinin ve ülkemizin bütünlüğünün korunması, bayrağımızın gönderde gururla dalgalanması için istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık ve afiyetler temenni ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünde şunu memnuniyetle ifade edebilirim ki milletimiz, bu 103 yılda her alanda muazzam başarılara imza atmıştır. 103 yılın ardından geldiğimiz noktada, başta terör olmak üzere atlattığımız birçok badireye rağmen milli birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü bir şekilde muhafaza etmeyi başararak Cumhuriyetimizi bugünlere taşıdık. Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' vizyonu ve önümüze koyduğu Türkiye Yüzyılı hedefleri, ülkemizin yeni dünya düzeninin kurucu aktörleri arasında yer alma iddiasını ortaya koymaktadır. Küresel ölçekte bu değişim ve dönüşümün işaretleri belirginleşirken ülkemizde de nihai hedefi milli dayanışmayı, kardeşliği ve demokrasiyi güçlendirmek olan Terörsüz Türkiye süreci, yine Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, malumlarınız olduğu üzere, uygulamaya konulmuştur. Bölgemizin ve ülkemizin huzur ve güvenliğinin kalıcı olarak temin edilmesine imkan sağlayacak bu tarihi adım, şehrimizde de büyük bir memnuniyet oluşturmuş, tüm toplumsal kesimler tarafından kabul görmüş ve bilhassa gençlerimizin geleceğe dair umutlarını artırmıştır. Diyarbakır, hiç şüphesiz tarihinden, kültürel zenginliğinden ve kadim medeniyet birikiminden aldığı ilhamla; siyasi ve idari kurumları, etkili yerel dinamikleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu sürecin menziline ulaşmasına inşallah katkı sağlamış ve sağlamaya da devam edecektir" dedi.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Jandarma Özel Harekat timlerinin gösterisi büyük beğeni topladı. Günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi ile Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun konseri ile halk oyunları katılımcılardan yoğun alkış aldı. Program, tören geçişiyle sona erdi.

Kutlamalara Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Kamil Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülay Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.