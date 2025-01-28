Diyarbakır\'da Değnekçi İsyanı

Yerel

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde surların dibine ve turistik bölgelerinde değnekçiler duba atarak işgal etti.

Merkez Sur ilçesinde bulunan çok sayıda asırlık tarihi yapılar, hergün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bu durumu fırsat bilen değnekçiler, tarihi mekanların olduğu bölgelerin etrafına duba koyarak oraya park etmek isteyen yerli ve yabancı turistlerden otopark ücreti talep ediyor. Surların diplerini ve kaldırımları gasp eden değnekçiler, koydukları dubalar ile araç park yerlerini işgal ettiği görüldü.

Durumdan rahatsız olan vatandaşlar, yetkililerden yardım istiyor. - DİYARBAKIR